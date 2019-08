Taggia: manifestazioni commerciali 2020, entro il 15 ottobre 2019 la presentazione delle proposte per fiere promozionali, storiche e straordinarie

Anche quest’anno il Comune di Taggia si prepara a predisporre l’elenco annuale delle manifestazioni commerciali per l’anno 2020 da approvare in Giunta e da trasmettere in Regione entro il 1 novembre 2019, come prescrivono le modifiche apportate al Testo Unico in materia di commercio dalla Legge Regionale 33/2017.

Prima di predisporre il calendario, è d’obbligo consultare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio, al fine di acquisire il loro parere e verificare congiuntamente le domande presentate.

Con delibera di Giunta Comunale n.189 del 2019 è stato stabilito il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire le proposte commerciali per il nuovo anno. Tale termine è stato fissato nel giorno 15 ottobre 2019.

“Dal momento che non potranno tenersi manifestazioni commerciali al di fuori di quelle che verranno approvate, – spiega l’Assessore alla Attività Produttive del Comune di Taggia Chiara Cerri – invito gli organizzatori interessati a presentare le domande entro il termine di martedì 15 ottobre 2019. Nei giorni scorsi ho convocato la Consulta del Commercio istituita presso il nostro Comune per un confronto in merito a tale data di scadenza. Insieme abbiamo inoltre condiviso l’esigenza di invitare gli organizzatori a proporre iniziative volte a promuovere il nostro territorio e aree del Comune che non sono solitamente interessate da manifestazioni di questo tipo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri della Consulta che si sono dimostrati fin da subito disponibili a collaborare attivamente con la nostra Amministrazione”.

Si ricorda che, dopo la preliminare approvazione di cui sopra, ogni domanda andrà istruita formalmente dagli organizzatori e completata con il deposito di tutta la documentazione necessaria, anche relativa al piano della sicurezza imposto dal decreto Minniti, prima di ricevere l’autorizzazione definitiva allo svolgimento della manifestazione commerciale.