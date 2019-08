Doppio incidente in pochi minuti, a Pontedassio scontro tra una bicicletta e un'auto di fronte al Bennet (Foto)

Due incidenti in pochi minuti nella nostra provincia, a Pontedassio e Sanremo. Il primo è avvenuto in via Nazionale, all’altezza del supermercato Bennet. Qui una bicicletta si è scontrata con un'auto, guidata da una donna, per motivi in fase d'accertamento. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 45 anni, rimasto ferito. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia per i rilevamenti.

Il secondo incidente è avvenuto invece a Sanremo, in via Nino Bixio all’incrocio con via Roma. In questo caso è stato uno scooter a scontrarsi con un’auto e, ovviamente ad avere la peggio l’occupante del mezzo a due ruote. E’ stato portato in ospedale in codice giallo all’ospedale di Sanremo.