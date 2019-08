Weekend di Ferragosto al M.A.C.I. e al Museo Navale di Imperia, gli orari

Prosegue l’estate al MA.C.I. e al Museo Navale di Imperia, che rimarranno aperti al pubblico nel weekend di Ferragosto, da Venerdì 16 a Domenica 18.

La rinnovata sede del Museo Navale di Via Scarincio sarà quindi visitabile dalle ore 18.30 alle ore 22.30 (ultimo accesso ore 21.30) nelle giornate di Venerdì 16 e Sabato 17 Agosto.

Il Nuovo Museo Navale di Imperia inaugurato nel 2017 occupa gli spazi recuperati degli ex Magazzini Generali in Calata Anselmi, in zona Borgo Marina. I Magazzini hanno rivestito un ruolo significativo nell'ascesa commerciale e mercantile di Imperia, per le intense attività portuali svoltesi nei primi anni del Novecento.

Il percorso espositivo - che include una sezione archeologica - raccoglie reperti, oggetti e strumentazioni che testimoniano la storia e l'evoluzione della marineria, con particolari riferimenti al passato marinaro di Imperia. Il Museo accompagna il visitatore in una narrazione del complesso legame tra l'uomo e il mare, attraverso le storie delle imprese eroiche sconosciute. La visita è arricchita da un allestimento multimediale e da un percorso di postazioni didattiche, che garantiscono un'esperienza in prima persona, con simulazioni di navigazione e quattro percorsi tematici: Il lavoro sul mare, Il viaggio per mare, La guerra sul mare, Il mare come evasione .

Il M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia ha invece sede a Villa Faravelli, dimora storica del 1938 che ospita la Collezione permanente di arte moderna Architetto Lino Invernizzi.

Il pubblico in visita al museo - che sarà aperto Venerdì 16 e Domenica 18 Agosto dalle 16.30 alle 19.30 e Sabato 17 Agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 – potrà così ammirare le splendide architetture anni ’30 della residenza, e vivere il meraviglioso parco affacciato sul mare che circonda la villa, oltre ad usufruire del nuovo percorso di visita multimediale alla scoperta delle opere dei maestri dell’arte astratta del Novecento.

La Collezione Invernizzi annovera infatti quadri e sculture di artisti italiani ed internazionali, a rappresentanza dello sviluppo della corrente astratta italiana ed europea nel corso del XIX secolo – con autori quali Lucio Fontana, Marino Marini, Gerhard Richter, Josef Albers…

Fino a Domenica 18 Agosto il piano terra di Villa Faravelli ospiterà inoltre la mostra temporanea in omaggio ad Hamid Bourois, artista algerino naturalizzato imperiese, con una serie di tele ed installazioni astratte caratterizzate da una luce ed un colore tipicamente mediterranei.

L’ingresso alla mostra temporanea è ad offerta libera, mentre per tutto il weekend di Ferragosto i visitatori potranno usufruire di un biglietto scontato per la collezione permanente.

Di seguito gli orari di apertura del M.A.C.I. e del Museo Navale in occasione del weekend di Ferragosto:

M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia

Venerdì 16 Agosto 16.30-19.30

Sabato 17 Agosto 10.00-13.00 e 16.30-19.30

Domenica 18 Agosto 16.30-19.30

Museo Navale di Imperia

Venerdì 16 Agosto 18.30-22.30 (ultimo ingresso ore 21.30)

Sabato 17 Agosto 18.30-22.30 (ultimo ingresso ore 21.30)

Entrambe le sedi rimarranno invece chiuse Giovedì 15 Agosto

Biglietti di ingresso M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia:

- Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi dal 16 al 18 Agosto

Euro 5,00 per tutti i visitatori

- Mostra temporanea Hamid Bourois

Ingresso ad offerta libera

Museo Navale di Imperia:

- Adulti euro 7,00

- Under 14, studenti, gruppi min. 10 persone euro 3,50

Museo Navale di Imperia

Ex Magazzini Generali Calata Anselmi

Via Scarincio 9 – 18100 – Imperia

Info & Prenotazioni

Tel. 0183.651363 (Museo Navale negli orari di apertura)

0183.701554 (Uffici Cultura & Manifestazioni Comune di Imperia negli orari d’ufficio)

museonavale@comune.imperia.it

www.facebook.com/Museo-Navale-Imperia

M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia

Villa Faravelli

Viale Matteotti 151 – 18100 – Imperia

Info & Prenotazioni

Tel. 0183.297927

info@maci.art

www.maci.art

www.facebook.com/macivillafaravelli/