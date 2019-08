Triora: sabato prossimo in frazione Realdo la presentazione di un volume sul piccolo borgo della Valle

Diciotto autori, alcuni affermati protagonisti della scena letteraria locale e non solo, altri appassionati amatori del borgo alpino, hanno contribuito alla realizzazione di un volumetto che verrà presentato, sabato prossimo, a Realdo frazione di Triora in Valle Argentina.

Un insieme di racconti, suggestioni sulla vita che fu e che sta scomparendo. Fantasia, storia e malinconia. Il forno come metafora della relazione comunitaria, quando le donne arrivavano dai carugi del borgo con pane, torte e dolci per cuocere nell’antico forno al centro del paese. La presentazione avrà inizio alle 15 al Museo Cà di Brigaschi, allestito dall’associazione A Vastera. Il curatore Loretta Marchi presenterà l’iniziativa e gli autori presenti e ci sarà modo di interagire con gli autori.

Ci si sposterà poi per il paese, a lato dell’antico forno, per raggiungere la comunità locale che sarà impegnata alla preparazione dei sugéli, il tipico piatto locale che si potrà gustare, condito con bruss, nella festa serale. Una occasione per conoscere l’antico borgo, ormai quasi spopolato, ma con antiche e illustri tradizioni storiche, culturali e linguistiche.