Sanremo: “La ‘Festa della Città’ sarà un evento dinamico”, l’assessore Sindoni incontra le associazioni per organizzare l’evento del 6 e 7 settembre (Video)

Tra meno di un mese Sanremo replicherà la ‘Festa della Città’, due giorni di eventi tra sport e intrattenimento per le vie del centro e non solo.

Questa mattina l’assessore a Turismo e Sport Alessandro Sindoni ha incontrato le associazioni cittadine nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue per stabilire gli spazi e i programmi di ciascuno in vista della festa in programma il 6 e il 7 settembre. Presente anche, oltre ai dirigenti degli uffici comunali, anche il consigliere Giuseppe Faraldi.

Venerdì 6 sarà la giornata interamente dedicata allo sport con nuovi spazi per le associazioni. Addio a piazza Borea d’Olmo per via dei lavori per il restyling della zona, ma saranno ricavati nuovi spazi in centro città. L’assessore Sindoni ha chiesto alle società di allestire il più possibile situazioni dinamiche che permettano alle famiglie e ai più piccoli di sperimentare diversi sport.

Sabato 7, invece, spazio anche alla musica e agli eventi. In città suoneranno band e non solo, con un target sempre ben preciso: famiglie e bambini. L’assessore Sindoni garantisce: “Sarà una festa dinamica”.