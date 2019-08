Sanremo: da Ferragosto al 25 serie di appuntamenti e spettacoli a 'Un salto in centro' in piazza Colombo

Una ‘dieci giorni’ intensa, in piazza Colombo a Sanremo per festeggiare il Ferragosto in famiglia e non solo, con ‘Un salto in centro’. Truccabimbi, tatoo con aerografo, laboratori musicali, spettacoli teatrali e live band intratterranno il pubblico ed il turismo da Ferragosto a domenica.

Giovedì alle 21, con il laboratorio musicale di Batteria e Percussioni di Ramon Rossi, insegnante presso la scuola Dimensione Musica Sanremo. Il laboratorio, indirizzato a ragazzi e adulti di tutte le età, illustrerà le caratteristiche del corso, coinvolgendo studenti interni ed esterni alla scuola, permettendo a chi parteciperà di prender parte a una lezione di prova totalmente gratuita.

Venerdi 16 agosto appunto con ‘Erbagrama’, cover Rock band ligure che spazierà dai Deep Purple a Vasco Rossi. Sabato appuntamento per i più piccini con la magia ed il teatro con il ‘Mago Taz’ dalle 21. Domenica appuntamento live coi ‘Soul Engine’, gruppo funk blues soul composto da Max Matis basso e voce Davide Sciocchetti chitarra e voce e Ramon Rossi batteria.

Lunedì 19 appuntamento per i più piccini con il Teatro dei Mille Colori e Salvatore Stella. Mercoledì 21 laboratorio di truccabimbi e tatoo con aerografo con Nina Ateliers e animazione con Dany Animation Giovedì il 22 agosto l’artista poliedrico, nonché docente di dimensionemusicasanremo Christian Gullone (Stardust), ci parlerà del suo corso di teatro e musica. Venerdi 23 live coi ‘Duodeno’ e sabato 24 torna il laboratorio di truccabimbi e tatoo con Nina Atelier. Domenica 25 grande appuntamento con il tributo ai Queen con gli ‘Innunendo’.

Tutti gli eventi sono a titolo gratuito in collaborazione con il Comune di Sanremo, Sanremo On, i commercianti della piazza.