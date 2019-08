La clarinettista sanremese Cristina Noris testimonial del film 'Famosi in 7 giorni' di Gianluca Vannucci

Andare in vacanza in Romagna, recarsi al cinema e durante lo spettacolo trovarsi in sala con gli attori protagonisti. E’ quanto accaduto a Cristina Noris, clarinettista di Sanremo dove da 20 anni collabora con l'Orchestra Sinfonica della Città dei Fiori.

Si tratta dell'esilirante film ‘Famosi in 7 Giorni’, commedia girata in Romagna, che nasconde la triste realtà sui corsi di recitazione, che promettono carriere facili. Il messaggio del film è di star con gli occhi ben aperti a chi promette contratti e successi veloci. Gli aspiranti attori, dopo esser stati raggirati diverse volte dai finti produttori senza scrupoli, si faranno (seppur a modo loro) giustizia. La regia del film è di Gianluca Vannucci.

Dall'incontro con i giovani attori romagnoli Vannucci e Porti è emersa tutta la loro freschezza e forza, la voglia di andare avanti, di migliorarsi sempre con umiltà a prescindere dalle circostanze. Cristina Noris si esibirà al clarinetto il 30 agosto alle 21, a Rimini (Santa Giustina) con la Filarmonica ‘Città di Rimini’.