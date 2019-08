Domenica prossima Elisa Nicoli sarà ospite al Centro Sociale La Talpa e l’Orologio per presentare la sua ultima fatica scritta a quattro mani con Chiara Spadaro ‘Plastica addio!’: Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita ‘zero waste’’ (ed. Altreconomia).

In prefazione l’intervista a Paola Antonelli – senior curator del Dipartimento di architettura e design del MoMa di New York. curatrice della XXII Triennale di Milano ‘Broken Nature. Design Takes on Human Survival’.