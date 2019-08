Il "Foro Festival" porta a Carmagnola i Pinguini Tattici Nucleari e gli Eiffel 65

Il Foro Festival nasce nel 2018 da un'idea dei ragazzi della Consulta Giovanile Carmagnolese, operante sul territorio dal 2012. La manifestazione si inserisce nel contesto della Fiera Nazionale del Peperone, la cui 70esima edizione si svolge tra il 30 agosto e l’8 settembre, e nella prima edizione ha avuto Ermal Meta come ospite principale.

Il format del festival prevede due serate dedicate ai giovani, con eventi musicali come dj-set e concerti in una grande arena allestita per accogliere più di 5.000 spettatori all’interno del Foro Boario di Piazza Italia, da cui il nome del festival. Questa seconda edizione propone il 31 agosto una serata all’insegna dell’indie rock con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e il 1° settembre una serata dedicata alla musica dance dei favolosi anni '90 e 2000 con il Karma Dance Festival insieme agli Eiffel 65, a Marvin & Prezioso e a Marco Marzi & Marco Skarica. I concerti inizieranno alle ore 21:30. Il biglietto di ingresso del 31 agosto è di 20 euro ed è acquistabile su ticketone.it in bit.ly/pinguinicarmagnola; quello del 1° settembre è di 10 euro ed è acquistabile su ticketsms.it in https://www.ticketsms.it/event/NNIvMjcB.