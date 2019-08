Domenica prossima appuntamenti per i bambini a Bordighera e Diano Marina con 'Power Rangers' e 'Super Saiyan'

Sabato prossimo, a Bordighera, arrivano i Power Rangers per una serata da veri supereroi. Dalle 18 alle 21, sul lungomare Argentina (Chiosco della Musica), la ‘Ranger School’ con aree gioco e attività per diventare un vero guerriero Ninja, area tavolini e sedie, ruota della fortuna e incontri con i Power Rangers.

Alle 21.30 il Power Rangers Show, una sfida per ‘difendere il pianeta insieme’. Al termine si potranno incontrare i Power Rangers e scattare con loro una fotografia. Ingresso gratuito.

Sempre domenica, ma a Diano Marina, appuntamento sempre per i più piccoli con Goku e Vegeta per una serata da 'Super Saiyan', al Molo delle Tartarughe con giochi, sfide e tanto divertimento.

Dalle 19, al Dragon Ball Super Village, si potrà trovare: l'area Ps4 per sfide e tornei, bowling soft, ruota della fortuna con premi e gadget, tattoo corner e l'area hairstyle per colorare i capelli come Goku e Vegeta. A fine serata una super onda energetica 'Kame-Hame-Ha'. Ingresso gratuito.