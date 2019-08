Diano Marina: ‘Creuza de mà’, per il 3° atto di ‘Folk in Diano’ Antonio Carli interpreta Fabrizio De Andrè

A vent'anni dalla morte, anche Diano Marina, nell'ambito della rassegna Folk in Diano, intende onorare la memoria di quello che è considerato il più grande cantastorie del '900: Fabrizio De Andrè. Domani, sul palco di Villa Scarsella (ore 21.30, ingresso libero) Antonio Carli proporrà “Creuza de Mà", uno spettacolo originale, un'interpretazione dell'album che dà il titolo alla serata, una sorta di monografia sul De Andrè più maturo.

Oltre al famosissimo album, verranno proposte alcune tra le più belle canzoni del cantautore genovese, con particolare attenzione al repertorio più recente, le cui sonorità più mediterranee hanno reso la sua opera internazionale. E’ dunque ancora la Liguria a tenere banco in questa rassegna che intende valorizzare il patrimonio della tradizione folkloristica e le radici della cultura nazionale.

Insieme ad Antonio Carli (voce e chitarra), protagonisti della serata saranno musicisti di altissimo livello, quali Manuel Merlo (chitarra classica), Maurizio Pettigiani (percussioni), Diana Imbrea (violino), Andrea De Thomatis (chitarra basso), Gianni Martini (fisarmonica) e Marina Pannuzzo (cori). Antonio Carli, figlio d'arte, attore e cantante già affermatosi in teatro, nel cinema e in fiction tv, vanta collaborazioni con i più grandi artisti dello spettacolo ed un'esperienza ormai più che ventennale.

Di Folk in Diano, festival di cultura popolare giunto alla seconda edizione, Carli è anche ideatore e direttore artistico. In occasione del precedente spettacolo è stato consegnato il premio cultura popolare "Franco Carli - Città di Diano Marina” a Giampiero Alloisio, Maurizio Lauzi e Franco Fasano. Il quarto e ultimo appuntamento della seconda edizione del festival di cultura popolare è fissato per giovedì 22 agosto e porterà per la prima volta a Diano Marina il gruppo degli Stornellatori Romani.

Martedì 13

Torneo di calciobalilla in spiaggia - Bagni Nettuno - dalle ore 10

Gara ludico-sportiva

8a Estate Musicale Dianese “Musiche da Oscar” - Villa Scarsella - ore 21.30 (ingresso a pagamento)

Spettacolo musicale dal vivo

Diano in musica - live band e dj per le vie del centro - ore 21.30

Punti musica in via Genala con Like, via Canepa con The Wavers 51 e via Milano Black Dog

Mercoledì 14

Folk in Diano 3a serata “Antonio Carli canta Fabrizio De Andrè” - Villa Scarsella - ore 21.30

Spettacolo musicale, festival della cultura popolare

Diano sottoMarina “Le praterie sommerse del ponente ligure” - piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Proiezioni video e immagini del nostro mare

Balliamoci l’estate - musica e animazione con Gianni Rossi - Molo delle Tartarughe - ore 21.30

Spettacolo musicale, discoteca in riva al mare

Giovedì 15

Giovedì Bimbi “Le Cirque du Chef” - piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Spettacolo per bambini, acrobazie di un bizzarro cuoco

Diano Cover “Ero Sound” - Molo delle Tartarughe - ore 21.30

Concerto tribute band di Eros Ramazzotti

Cena in bianco - isola pedonale corso Roma - otre 19.30

Appuntamento conviviale a tema, aperto a tutti

Venerdì 16

Diano Canta - piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Karaoke di piazza, con maxischermo - animazione e musica con Gianni Rossi

Sabato 17

Estate Musicale Dianese “Tosca” di Giacomo Puccini - Villa Scarsella - ore 21.30

Opera lirica completa (a pagamento)

Concerto rock band “I Mercenari” - Villa Scarsella - ore 21.30

Spettacolo musicale

Dipingiamo insieme - via Genala / via Genova

Mostra di pittura a cielo aperto

Domenica 18

Diano all’alba - 6 km alle 6 - Molo delle Tartarughe - ore 6 (iscrizioni, ritrovo e partenza)

Corsa podistica amatoriale non competitiva

Gara di pesca “Nonni & Nipoti” - porto turistico - ore 9

Appuntamendo ludico-sportivo a cura del Gs Pesca Sportiva

Diano for Kids “Dragon Ball Super” - Molo delle Tartarughe - dalle 19 alle 21 e dalle 21.30 alle 23

Animazione e spettacolo per giovanissimi