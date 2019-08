Non serve essere un trader o aver realizzato degli investimenti finanziari per aver sentito parlare del mercato azionario. Tuttavia, questo termine familiare e molto citato è una nozione alquanto incompresa dalla maggior parte delle persone. È noto che ha un impatto sull'economia globale, che è possibile acquistare azioni e altri strumenti finanziari, ma pochi hanno le idee chiare su come funziona.

La borsa valori è il mercato in cui vengono acquistati e venduti titoli e materie prime. Nei suoi primi tempi e fino agli anni '80, questo mercato consisteva in luoghi fisici dove le transazioni venivano effettuate all'asta. Ovviamente, al giorno d’oggi, nell’era digitale, non è più così. La borsa valori si è in qualche modo smaterializzata e si è trasferita online grazie allo sviluppo di nuove tecnologie.

Ci sono diversi tipi di mercati azionari, a seconda delle attività scambiate in essi. Ad esempio, esistono mercati azionari, mercati delle materie prime o mercati valutari. In termini di strumenti finanziari possiamo parlare dei mercati dei futures, della liquidità e dei derivati.

D'altro canto, esiste un mercato primario e un mercato secondario. Il mercato primario si riferisce a titoli emessi sui mercati per la prima volta, mentre il mercato secondario si riferisce a titoli che sono già stati oggetto di un'offerta pubblica iniziale ( IPO ).

Attori coinvolti

Il funzionamento del mercato dei valori mobiliari si basa sull'attività di diversi attori che possono essere classificati in emittenti, investitori, intermediari e autorità di regolamentazione.

Gli emittenti, come si dice, sono quelli che emettono titoli. Possono essere aziende in cerca di finanziamenti o stati che vogliono rifinanziare il loro debito. Questi titoli emessi sono poi acquistati da investitori, che possono essere persone fisiche, società o fondi di investimento.

Queste operazioni sono effettuate da diversi intermediari:

-Società come Borsa Italiana, più comunemente nota come Borsa di Milano

-Fornitori di servizi di investimento, banche o intermediari, che trasmettono ed elaborano le operazioni.

-Società di compensazione, che trasferiscono titoli agli investitori e pagano i debiti verso gli emittenti.

Infine, vi sono le autorità di regolamentazione, come la FCA (Financial Conduct Authority) nel Regno Unito o la Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB). Queste autorità di regolamentazione forniscono sistemi di tutela degli investitori, li tengono informati e garantiscono il corretto funzionamento del mercato.

Come funziona la borsa valori in 5 punti

Per capire come funziona il mercato azionario si può riassumere il suo funzionamento in 5 passi:

Le aziende o gli stati emettono titoli Gli investitori acquistano questi titoli I fornitori di servizi di investimento trattano gli ordini di mercato Enti di compensazione che garantiscono l'esecuzione di determinate operazioni Autorità di regolamentazione che controllano i mercati e proteggono gli investitori.

Come investire nella borsa valori?

Una volta che sappiamo come funziona il mercato azionario possiamo imparare a investire il nostro capitale. In questo senso, Internet ha contribuito a democratizzare il trading online, da allora chiunque può accedere ai mercati senza problemi e molte persone comuni sono arrivate a vivere di trading .

Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet, un computer, un tablet o smartphone, una piattaforma di trading e un broker. Scegliere un buon intermediario per poter eseguire gli ordini secondo la propria strategia è una delle decisioni più importanti che dobbiamo prendere.

Per non commettere errori e sfuggire a possibili truffe, ogni trader principiante dovrebbe considerare quanto segue:

-Verificare che il broker sia regolato da un'autorità di fiducia come la FCA.

-Assicurarsi che non sia sulla lista nera delle istituzioni di vigilanza.

-Informarsi sul sito web per certificare che il broker sia autorizzato ad offrire servizi nel paese in cui risiedi.