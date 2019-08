Bordighera: stazione dei treni, biglietteria chiusa a due giorni da Ferragosto, disagi per i viaggiatori in partenza dalla città delle palme

“Biglietteria di Bordighera, martedì 13 agosto chiusa dalle 6 alle 20. Ci scusiamo per il disagio.” E’ quello che si sono trovati davanti alcuni viaggiatori che, questa mattina, si sono recati presso lo sportello della stazione dei treni nella città delle palme. Tra i consigli indicati quello di rivolgersi alle altre biglietterie Trenitalia presenti sul territorio, agli sportelli automatici, al sito internet o all’app per acquistare i titoli di viaggio.

Un disagio di non poco conto quello che si sono trovati ad affrontare i molti arrivati in stazione nella mattinata di oggi. La maggior parte ha dovuto acquistare in biglietto direttamente sul treno, ovviamente con l’aggiunta del supplemento.

“Non credo sia giusto chiudere la biglietteria nella settimana di Ferragosto quando in città arrivano e partono molte più persone - ci ha spiegato un viaggiatore - è già difficile muoversi con i mezzi pubblici, soprattutto qui nel ponente. Si parla tanto di turismo, di rilancio di Bordighera da questo punto di vista, ma credo si debba ripartire proprio da qui, dai servizi e dai collegamenti. Oggi un turista che arriva in città, ma deve affrontare tutti questi disagi per ripartire, non tornerà sicuramente.”