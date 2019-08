Bordighera: incidente tra via Matteotti e piazza Garibaldi, furgone contro un palo stradale che 'investe' due pedoni (Foto)

Un furgone finisce la sua corsa contro un palo, nella zona compresa tra piazza Garibaldi e via Matteotti a Bordighera, a due passi dal mercato coperto. Ancora da confermare la dinamica dell’incidente e la gravità dei feriti.

Sembra che il tutto sia nato da un alterco tra il conducente del furgone ed uno di uno scooter. Alla fine il conducente del furgone ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il palo attiguo al passaggio pedonale, che si è abbattuto su due persone che stavano transitando sul marciapiedi. Il conducente del mezzo è un 63enne di Ceriana, M.D., al quale ora verranno fatti gli esami tossicologici.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e due ambulanze, che hanno portato i feriti in ospedale a Sanremo per le cure del caso. Entrambi hanno riportato ferite e fratture in varie parti del corpo, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Il traffico tra piazza Garibaldi e via Matteotti ha subito pesanti rallentamenti.