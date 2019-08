CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 13 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Smeraldo di San Bartolomeo al Mare



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW – ore 17.00 - 19.15 - 21.45 – di David Leitch. Un film Da vedere 2019 con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Zuyang Sun – Azione/Avventura - "Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DOLCISSIME – ore 17.00 - 19.15 – di Francesco Ghiaccio - con Giulia Barbuto, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, Licia Navarrini – Commedia/Drammatico - "Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridori della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l'ennesima presa in giro, un'inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un'impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso. Una storia tutta d'un fiato fino all'ultimo tuffo, sull'incredibile forza dell'amicizia oltre gli inciampi, gli imprevisti e qualsiasi diversità…”

Voto della critica: ***

- ISABELLE - L'ULTIMA EVOCAZIONE – ore 21.30 – di Robert Heydon - con Adam Brody, Amanda Crew, Zoë Belkin, Sheila McCarthy, Booth Savage, Michael Miranda – Horror/Psicologico - "Dopo essersi trasferiti nella casa ideale nel quartiere ideale del New England, una giovane coppia vuole realizzare il proprio sogno: metter su famiglia. Lentamente però questo sogno si infrange e i due cadono nella paranoia e dovranno cercare di sopravvivere a uno spettro che non vuole altro che le loro vite…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 17.15 - 21.15 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- THE QUAKE - IL TERREMOTO DEL SECOLO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di John Andreas Andersen. Un film con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Kathrine Thorborg Johansen, Jonas Hoff Oftebro, Edith Haagenrud-Sande – Azione/Drammatico/Thriller - "Nel 1904 un terremoto di magnitudo 5,4 della scala Richter fece tremare Oslo. Il suo epicentro fu nella Oslo Rift, che attraversa direttamente la capitale norvegese. Ci sono terremoti registrati in corrispondenza della spaccatura ogni giorno e i geologi non possono essere sicuri, ma è presumibilmente ipotizzabile che si verificheranno grandi terremoti anche in futuro in quest'area. Cosa succederebbe se sene scatenasse uno di proporzioni enormi?…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- SANREMO MUSICAL - IL FILM – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Isabella Biffi - Musicale - "Otto giovani aspiranti cantanti e attori, provenienti da varie parti d' Italia e di estrazioni sociali diverse, si ritrovano al teatro Ariston di Sanremo per sostenere un provino per entrare a far parte del cast di un musical sul Festival della canzone italiana. Ma non è un provino qualsiasi, c'è qualcosa di magico, di surreale in questo invito. I giovani artisti non sanno neppure chi li abbia veramente convocati. I giovani artisti si ritrovano apparentemente soli nel teatro del Festival che è a loro completa disposizione: diventa naturale confrontarsi, per ripercorrere singolarmente e insieme la storia musicale della manifestazione. In realtà sono studiati e giudicati da due personaggi che, magicamente, sono gli stessi che hanno ideato e fortemente voluto il festival di Sanremo a partire dalla prima edizione. Alla fine, il loro sogno si avvera, perché sono tutti ragazzi “speciali” pronti per andare in scena…”

Voto della critica: n.p.



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW – ore 21.00 – di David Leitch. Un film Da vedere 2019 con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Zuyang Sun – Azione/Avventura - "Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- HOTEL ARTEMIS – ore 21.15 – di Drew Pearce. Un film con Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry – Azione/Drammatico/Fantascienza - "È il 2028 e in una Los Angeles sconvolta dalla rivolta rimane uno spazio sicuro - l'Hotel Artemis. Nascosto al piano attico si nasconde un ospedale segreto che serve a una benestante clientela della malavita. Assassini, pistoleri, ladri e gangster confidano in John Thomas, l'infermiera che gestisce il pronto soccorso all'avanguardia in grado di fornire un nuovo fegato con una stampante 3D o di iniettare un paziente con nanytes avanzati che guariscono dall'interno…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- ISABELLE - L'ULTIMA EVOCAZIONE – ore 21.30 – di Robert Heydon - con Adam Brody, Amanda Crew, Zoë Belkin, Sheila McCarthy, Booth Savage, Michael Miranda – Horror/Psicologico - "Dopo essersi trasferiti nella casa ideale nel quartiere ideale del New England, una giovane coppia vuole realizzare il proprio sogno: metter su famiglia. Lentamente però questo sogno si infrange e i due cadono nella paranoia e dovranno cercare di sopravvivere a uno spettro che non vuole altro che le loro vite…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- PETS 2 – VITA DA ANIMALI – ore 20.45 – di Chris Renaud – con la voce di Alessandro Cattelan - Animazione - "Sequel dell'hit animato Pets - Vita da animali, torniamo a intrufolarci nelle vite di Max e dei suoi amici a quattro zampe, scoprendo cosa combinano quando i loro padroni li lasciano da soli per andare a lavoro o a scuola. Max è alle prese con l'ansia perchè preoccupatissimo per Liam, il figlio di Katie, Nevosetto è preso da manie di grandezza, convinto di essere un supereroe e Gidget deve imparare a comportarsi da gatta per una missione sotto copertura…”

Voto della critica: ***

- ANNABELLE 3 – ore 22.40 – di Gary Dauberman - con Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife – Horror/Thriller - "I demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola ‘al sicuro’ dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- BOHEMIAN RHAPSODY – ore 21.30 – di Bryan Singer - con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen – Biografico/Drammatico/Musicale - "Un racconto realisto ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985 e di Freddie Mercury, celebre leader della band inglese…”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- GREEN BOOK – ore 21.00 – di Peter Farrelly - con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne – Biografico/Commedia/Drammatico - "New York, anni '60. Tony Lip, un tempo rinomato buttafuori, finisce a fare l'autista di Don Shirley, giovane pianista afro-americano. Lip deve accompagnare il pianista prodigio in un lungo tour nel profondo sud degli Stati Uniti. Dopo alcune prime difficoltà, il viaggio nelle regioni razziste degli USA porta i due a stringere una forte e straordinaria amicizia…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW – ore 21.00 – di David Leitch. Un film Da vedere 2019 con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Zuyang Sun – Azione/Avventura - "Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- IL VIAGGIO DI YAO – ore 21.00 – di Philippe Godeau - con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Alibeta - Commedia - "Yao è un bambino che vive in un piccolo villaggio del Senegal. Ama i libri e le avventure e un giorno parte per Dakar alla ricerca del suo mito, un attore francese in visita in Senegal. L'attore, colpito dal carattere del bambino, decide di riaccompagnarlo a casa e il viaggio sarà per lui un ritorno alle radici…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it