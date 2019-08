Sanremo: differenziata, lettere agli amministratori di condominio da Amaie Energia per sensibilizzare gli utenti

Partiranno a breve alcune lettere agli amministratori dei condomini di Sanremo, da parte di Amaie Energia, per sensibilizzarli a chiedere maggiore collaborazione di chi abita nelle zone più popolate della città dei fiori, dove molti non differenziano l’immondizia in modo corretto.

Nei giorni scorsi l’Assessore all’Ambiente, Lucia Artusi, ha incontrato il Direttore Generale di Amaie Energia, per inviare delle comunicazioni agli amministratori per contenere la problematica degli abbandoni. Negli ultimi due mesi la situazione è decisamente migliorata nella raccolta differenziata dei rifiuti ma serve un impegno maggiore.

E’ stato anche inviato del materiale informativo da mettere all’interno degli androni dei palazzi, in modo da informare ulteriormente gli utenti. Verrà chiesta maggiore collaborazione agli amministratori in modo che facciano da tramite con gli utenti.