Camporosso: donazione della famiglia De Leo per interventi nel cimitero cittadino, installato anche un defibrillatore nel giorno del 25° compleanno di Giuseppe

Una donazione destinata ad interventi sul cimitero cittadino, è quanto ha voluto fare la famiglia De Leo in memoria del figlio Giuseppe che, domenica 11 agosto avrebbe compiuto 25 anni. Il giovane, figlio del consigliere di minoranza di Ventimiglia Domenico De Leo, ha perso la vita nel novembre scorso mentre si trovata in vacanza in Croazia.

La somma donata dalla famiglia ha consentito un intervento di manutenzione della pavimentazione in corrispondenza del blocco di loculi dove riposa Giuseppe Del Leo.

Nella stessa giornata di domenica, oltre ad essere celebrata una messa in memoria del giovane prematuramente scomparso, è stato anche installato il secondo defibrillatore acquistato dall’Istituto comprensivo della Val Nervia, sempre in memoria di Giuseppe De Leo. Il primo, subito dopo l’incidente, era stato posizionato all’interno del centro Falcone, mentre quest’ultimo ha trovato la sua collocazione in spiaggia con un messaggio di ricordo: “Gli angeli prendono casa accanto alla nostra… Ovunque ci spostiamo… E tu sarai con noi per sempre. In ricordo di Giuseppe De Leo.”