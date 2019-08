Sanremo: slalom tra i tavolini dei dehor in corso Mombello, le perplessità di un cittadino

“Buongiorno a tutti, si parla delle moto mal parcheggiate, ma purtroppo nessuno dice niente sulle autorizzazioni della presa di suolo pubblico dei dehor di vari locali adiacenti e non, che costringono residenti e attoniti turisti a fare lo slalom tra i tavolini oppure a passare pericolosamente per la strada. E dire che in quelle vie il vanto era proprio di avere dei marciapiedi belli larghi. Tutti dobbiamo lavorare guadagnare e vivere, ma senza ledere la libertà altrui. Ho visto persone anziane accompagnate che passavano sulla strada, donne con passeggini, comitive di turisti, e anche un disabile in carrozzina che hanno attraversato due volte pur di non passare in mezzo a queste aree rubate al pubblico passaggio. Se qualcuno non crede alle mie parole può andare di persona a vedere, magari verso le 20.00 quando l'afflusso della clientela dei locali è maggiore, e soprattutto quando l'occhio di chi dovrebbe controllare è ormai semichiuso.

Pietro Culino”.