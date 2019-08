Sanremo: parcheggio selvaggio degli scooter, un lettore "Posti moto ridotti a causa dei troppi dehors"

Un nostro lettore, Andrea Mazzocchi, è intervenuto in relazione all’articolo pubblicato ieri sul parcheggio ‘selvaggio’ di corso Mombello:

“Mi unisco, seppur più brevemente, alle considerazioni che condivido del Sig. Delbò di oggi. Non mi riferisco allo specifico episodio ma al fatto che da tempo (all’apparenza almeno) sembra che l’Amministrazione si ‘accanisca’ contro la possibilità di sosta di ciclomotori e scooter nella nostra città: io vedo sempre meno posteggi, a favore di dehors e zone sosta carico-scarico merci ed altro (per esempio e recentemente, in prossimità della rotonda tra Via Martiri e Via PietroAgosti) che prendono abitualmente il posto dei posteggi per le due ruote; posteggi non più ‘rifatti’ o localizzati (quando e se rifatti) in luoghi decentrati. La mancanza di posti moto è evidente: moltissime sono quelle posteggiate al di fuori degli spazi consentiti. E questo non per sola comodità, ma per effettiva mancanza di posto. Non è possibile posteggiare neppure a pagamento (in merito ho chiesto al Palafiori). Ora è evidente che se da una parte non è corretto parcheggiare al di fuori degli spazi consentiti, è altrettanto vero che è opportuno e necessario e doveroso per una buona Amministrazione mettere a disposizione posteggi per le due ruote in quantità consona e ‘centrale’. Ricordo che per una città dal traffico difficile come Sanremo, l’uso dei ciclomotori e scooter è quasi ‘necessario’ per la quotidianità dei residenti. In ultimo evidenzio (non per polemica) che l’articolo in questione stigmatizza il comportamento sbagliato di chi ha posteggiato in corso Mombello ma non fa, per contro e ‘par condicio’, alcun cenno alla evidente mancanza di posti moto, che è sotto gli occhi di tutti”.