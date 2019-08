Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, martedì 13 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 13 AGOSTO

SANREMO

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, laboratori di baby cucina di LabMi + musica time di Beatrice (voce) & Serena (fisarmonica e tastiere): elegante excursus nella musica leggera di vari decenni. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.00. Visita guidata alla Pigna alla scoperta della città medioevale e dell’antica ‘Funtanassa’ (5 euro). Ritrovo davanti alla cattedrale di San Siro, info 338 1375423 (tutti i martedì sino al 27 agosto)

21.00. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘La famiglia Belier’. Piazza Santa Brigida nel centro storico

21.00. Per le celebrazioni in onore della Madonna della Costa, il Coro di Andora, diretto dal M° Massimiliano Viapiano, dà vita al concerto lirico e di balletto ‘In-Canto sotto le stelle’ con brani del repertorio operistico romantico, da Verdi a Mascagni, una selezione dei Carmina Burana di Orff e altri classici internazionali. Coreografie di Livia Gaburri, realizzate dal Corpo di ballo ‘Progetto Danza’ di Alassio. Sagrato del Santuario della Madonna della Costa, ingresso libero

21.30. ‘Madama Butterfly’: opera in tre atti di Giacomo Puccini. Con: Li Guoling, Massimiliano Pisapia, Valerio Garzo e Giorgia Gazzola. Regia di Alessandro Bertolotti. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

21.15. Per 'Viviamo la Spiaggia', presentazione letteraria di Dario Benedetto con 'Walking Dad'. Spiaggia libera di Borgo Prino, fino al 14 agosto

VENTIMIGLIA

21.00. ‘Le quattro chitarre’: spettacolo musicale in onore di Fabrizio De Andrè. Forte dell’Annunziata

VALLECROSIA

19.00-24.00. Sagra del Basilico: serata danzante e gastronomica a cura dell'Ass. Borgo Antico. Centro storico nella Città Alta

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + show del Mago Lucio. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. XI Rassegna Touscouleurs: concerto del ‘Roccassera Quartet’ con musica strumentale, raffinata e ballabile, popolare e inclassificabile. Con: Jean-Louis Ruf-Costanzo, mandoloncello; Frédéric Viale, fisarmonica, bandoneon; Sergio Caputo, violino; Pascal Reva, batteria. Arena della Scibretta

OSPEDALETTI



21.30. ‘Ratatasplash’: 5a Edizione Festival del teatro di strada a cura del Teatro dei mille colori. Corso Regina Margherita

TAGGIA ARMA



16.15. ‘Il culto di S. Maria Maddalena a Taggia: luoghi ed economia di un’antica devozione’: visita guidata all’acropoli dell’abitato storico sostando nella chiesa S.Lucia, sede dell’omonima Compagnia, raccontando le origini e lo sviluppo della venerazione della Santa, dalla Provenza a Taggia. Ritrovo alla fermata bus di linea a Villa Boselli oppure a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.00. ‘Books on the road’: rassegna letteraria in collaborazione con Atene edizioni. Via Queirolo

21.30. ‘Circus Time’: Clown Murzik: Fantasy Show Serata di divertimento per bambini e famiglie. Piazza Chierotti, evento gratuito

RIVA LIGURE



22.00. ‘Villa Regia 1562 • La storia continua’: Rievocazione storica con corteo storico e palio delle dame del seicento. Vie e Piazze cittadine

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. XXIII Memorial Zavaglia. Ritrovo in piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Concerto de ‘I Compagni di Viaggio’, band tributo a Francesco De Gregori. Zona mare, ingresso libero

DIANO MARINA

10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Scogliera

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Elena

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.00. Nona edizione di Miss Bowling donna Oro + elezione di Miss ImperiaNews. Ospite Jeff Aliprandi, cultore di Lucio Battisti e voce della tribute band Verderame, Conducono Marco Dottore e Ilaria Salerno. Animazione musicale a cura del Premiato Cotonificio. Terrazza del Bowling

21.30. Diano in Musica 2019: Musica live con band e dj. Si esibiscono: punti musica in via Genala con Like, via Canepa con The Wavers 51 e via Milano Black Dog

21.30. Per l’8a Estate Musicale Dianese, spettacolo dal titolo ‘Musiche da Oscar’ con l’ensemble Dodecacellos, insieme alla voce solista Angelica Depaoli, a Giuseppe Canone (sax, clarinetto e fisarmonica) e Luca Moretti (percussioni). Direzione affidata al M° Andrea Albertini, al pianoforte. Villa Scarsella (14/18 euro, ridotti 10 euro)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

CERVO

18.30. Per ‘Semi d’Estate’, Yoga con Chiara Casalegno. Bastione di Mezzodì

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto del Quintetto dei Solisti dei Berliner Philarmoniker e Tatjana Vassiljeva, primo violoncello dell’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam. Musiche di Mozart e Čaikovskij. Sagrato dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)



CIPRESSA

21.00. Concerto dei ‘Nuovi Solidi’, band tributo a Lucio Battisti. Piazza del paese

DIANO CASTELLO



21.30. Elezione di Miss Bowling Donna Oro + assegnazione di altre fasce: Miss Alfa Cosmetics, Miss Tagli & Dettagli, Miss Girasole, Miss Diano Castello, Miss ImperiaNews.it e Miss Gossipchic.net. Da assegnare anche il titolo di Lady Bowling Donna Oro. Bowling di Diano, info 338 5959131

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)



21.00. Concerto di Organo e Flauto in occasione dei festeggiamenti per la Madonna Assunta. Con Marco Peron (organo) e Olivier Barriera (flauto). Musiche di Bach, Haendel, Martini, Galuppi, Mozart. Chiesa San Antonio Abate, ingresso libero

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

POMPEIANA

21.30. Concerto dei Solid Rockers. Ristorante bar La Piazza

ROCCHETTA NERVINA

19.00. ‘Festival delle Fiabe’ (ultimo giorno della 17a edizione): spettacolo itinerante nel centro storico del paese dal titolo ‘AlBorgo Transilvania’ ripetuto più volte nel corso della serata a partire dalle ore 20.05 + alle 19/22, ‘Magica cena delle fiabe’ (per saperne di più cliccare questo link)

FRANCIA

MONACO



21.30. Concerto di chiusura del 70esimo Festival de Musique de Menton, con Renaud Capuçon (direzione e violino), Alexandra Conunova (violino) e i Solisti di Losanna. In programma musiche di Bach e Tchaikovsky Parvis de la Basilique, Saint-Michel Archang (più info)



Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportati