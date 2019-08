Tra 'Turn around Rec' e 'Bordighera, io salvo il mare' ecco altri modi per pulire il nostro litorale da plastica e mozziconi (Foto)

Si chiama “Turn Around Rec” l’iniziativa che vuole ripulire le spiagge (ma non solo) dello stivale ed è partita da Genova. La missione di Chiara Ferretti e Rachele Amelia, le due genovesi ideatrici del progetto, è quella di percorrere l’Italia da nord a sud, alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese, ripulendo dai rifiuti (specialmente dalla plastica) il maggior numero di coste, sentieri e parchi naturali.

Il progetto sta avendo un notevole seguito sui canali social, dove le ragazze stanno documentando attraverso fotografie, video e racconti, il loro viaggio dalla nobile missione sostenibile. L’iniziativa prese il via proprio dalla Liguria: nel mese di maggio, infatti, le ragazze hanno partecipato alla pulizia organizzata delle spiagge di Sturla e Vernazzola, dove in sole due ore, con la collaborazione di 130 volontari, sono stati raccolti 1167 tessuti, 10 scarpe e suole, 6327 mozziconi di sigarette, 4500 frammenti di plastica, 1229 polistirolo, 500 ferraglia, 120 bottiglie e 464 sacchetti di plastica.

Il viaggio ha avuto inizio il 28 luglio proprio per sfruttare la stagione estiva, periodo di maggiore affluenza su spiagge e luoghi naturali. “Chi ci conosce sa bene che non siamo molto brave a programmare viaggi, o meglio, non ci piace proprio - spiegano Chiara e Rachele sui canali social del progetto - L’idea è quella di girare un po’ d’Italia, partendo dalla Liguria, la nostra regione, per poi andare verso sud. Racconteremo le storie delle persone che incontreremo, andando alla scoperta del nostro paese e raccogliendo i rifiuti plasticosi (e non) che troveremo lungo spiagge, parchi e sentieri”.

Intanto anche nella nostra provincia ci si adopera per rimuovere dalle spiagge la plastica e, in particolare, una delle tante 'vergogne' nazionali ed internazionali, ovvero le cicche di sigarette sparse ovunque. Nelle foto il 'bottino' raggiunto nella sola mattinata di ieri da un gruppo di residenti e turisti, che hanno anche creato un gruppo sul social network Facebook.

Si tratta di 'Bordighera, io salvo il mare', che ha anche creato un breve 'vademecum' da seguire:

- quando vado a fare la spesa cerco di non comperare plastica che andrebbe gettata (bicchieri e bottiglie di plastica, cannucce, ecc.):

- se acquisto prodotti con imballaggio controllo che questo non sia fatto da sostanze miste (carta + plastica, ecc.) e si possa quindi differenziare;

- mi informo su prodotti che vengono venduti sfusi e dove;

- quando incontro sulla mia strada plastica abbandonata la raccolgo e la deposito in un cestino, se posso riservato alla plastica;

- se ancora fumo, non abbandono mai i mozziconi - utilizzo un posacenere tascabile o cerco l'apposito ricettacolo per mozziconi;

- quando ho tempo dedico anche solo mezz'ora a raccogliere rifiuti sulla spiaggia (tengo pronti un paio di guanti lavabili e sacchetti della differenziata),

- quando decido di andare a raccogliere sulla spiaggia, porto con me i miei bambini o ragazzi (tutti con i guanti);

- decido di andare a raccogliere sulla spiaggia specialmente dopo piogge o mareggiate: il bottino è enorme;

- mi iscrivo a qualche gruppo social che tiene in comunicazione volontari già attivi per prendere iniziative insieme.

(Le foto sono tratte da 'Bordighera, io salvo il mare')