Imperia: 'Somos Todos Lucio', raccolti 2500 euro destinati alla costruzione del campo da calcio a Borgo d'Oneglia

"Siamo tutti soddisfatti per i risultati della serata: abbiamo raccolto oltre 2500 euro che destineremo alla costruzione del campo da calcio a Borgo d'Oneglia".



A darne notizia è Annalisa Calzia Presidente dell’Associazione Ippocedro, commentando il risultato positivo dietro ‘Somos Todos Lucio’, la manifestazione in ricordo di Luciano Calzia.



"Tantissimi hanno mangiato, ballato e cantato sulle note della coinvolgente ‘Premiata Banda’. Molto apprezzata anche l’ippocedrata, un cocktail speciale creato per la serata. Va in archivio la quarta edizione di ‘Somos Todos Lucio’, organizzata dall’Associazione Ippocedro, ma non finiscono le attività estive: al campo della Sacra Famiglia, prosegue il Campionato Imperiese Casuale ideato e fortemente voluto da Luciano" - commentano dall'associazione.



"Ringraziamo il Circolo di Borgo d'Oneglia per la disponibilità della location e i tanti sponsor che hanno generosamente contribuito. - conclude la presidente - ‘Somos Todos Lucio’ si conferma come uno degli eventi più seguiti dell’estate. E personalmente sono molto orgogliosa perché il ricordo di mio fratello è sempre più acceso".