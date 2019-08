Diano Marina: pericoli in un tratto di via Rossini, un nostro lettore ringrazia il Comune

Il nostro lettore Domenico Filippone interviene per ringraziare il Comune di Diano Marina a seguito di un esposto per la pericolosità di un tratto di via Rossini.

Tengo ringraziare da parte del sottoscritto e da moltissimi turisti e non il Comune di Diano Marina nella sua rappresentanza del sindaco per aver accolto il mio esposto datato 19 giugno il quale segnalava la pericolosità di quel tratto di via G.Rossini direzione nuova stazione ferroviaria di Diano che, per le sue cattive condizioni strutturali e segnaletiche stradali ormai usurate da tempo, metteva in serie pericolo l'incolumità altrui.