Sanremo: per Ferragosto ricco menù ai Bagni Matuzia

I Bagni Matuzia, come da tradizione, vi aspettano mercoledì 14 Agosto per trascorrere assieme momenti di gusto e di divertimento in compagnia dello spettacolo pirotecnico in programma alle ore 22.30. Per l'occasione il ristorante proporrà un ricco menù a base di pesce e un menù speciale pensato per i bambini.

Antipasti

Tartare di tonno, rucola e glassa di aceto balsamico

Baccalà in scaglie marinato

Carpaccio di pesce affumicato

Cozze gratinate

Primi piatti

Calamarata

Lasagne porri e salmone fresco

Secondi piatti

Polpo alla griglia con crema di patate

Gamberi croccanti con verdure pastellate

Dolce

Meringata della casa

Prezzo bevande escluse: 40 euro

Inoltre, per i bambini sarà previsto un menù speciale, caratterizzato da pasta al sugo e cotoletta e patatine e una bibita a soli 15 euro.

I Bagni Matuzia si trovano a Sanremo, in via San Rocco, 25 alla Foce.

È gradita la prenotazione al 0184 195 6754. Per scoprire di più visita la pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Beach/Bagni-Matuzia-171324329589591/ .