San Lorenzo al Mare: mercoledì sera per 'Due parole in riva al mare' la presentazione del libro di Carlo De Filippis

Mercoledì sera alle 21, a San Lorenzo al Mare nuovo incontro con Carlo De Filippis, per ‘Due parole in riva al Mare’, con la presentazione de ‘Il dono’.

Dialogheranno con l’autore le libraie Nadia e Antonella De Filippis. “Da quando ha perso la memoria, il commissario Zaccaria Argenti, una leggenda nella questura e per le strade di Torino, è quasi diventato un ex poliziotto. Al termine di una concitata irruzione in un covo di sequestratori, infatti, per schivare un proiettile è caduto dalle scale. O almeno questo è quello che ricorda lui, la sua versione dei fatti dopo che si è risvegliato dal coma. Il racconto però non quadra, e dato che nell'operazione ci è scappato il morto, i suoi superiori vogliono capire. Qualcuno teme che Zac, come lo chiamano, abbia una rotella fuori posto; altri sospettano che stia prendendo in giro tutti, chissà perché. Nel dubbio, la leggenda viene rimossa dal servizio attivo e messa sotto il poco tenero controllo dell'ispettrice Maya Bolla, che al primo giorno gli fa un occhio nero. L'occasione per rimettersi in piedi gli sarà donata da una scia di omicidi avvenuti secondo modalità molto difficili da spiegare, proprio come l'amnesia di Zac e i sogni che tormentano le sue notti. La verità sul caso e quella sul vuoto che gli ha ingoiato la memoria arriveranno quando il commissario imparerà a fare qualcosa di totalmente nuovo: ascoltare il proprio cuore. Anche se il cuore, a volte, dice cose terribili, commoventi, disastrose. Alternando la naturale ironia e il tormento che agitano il suo nuovo protagonista, De Filippis ha costruito un romanzo che è riduttivo definire giallo, poliziesco o thriller, e che piuttosto ricorda il maestro Stephen King. Un'indagine travolgente negli angoli oscuri di «un'umanità troppo arrabbiata per conviverci senza difese”.

Carlo F. De Filippis vive e lavora a Chieri, sulle colline torinesi. Ha esordito nel 2015 con Le molliche del commissario, primo volume della serie che ha come protagonista Salvatore Vivacqua, proseguita nel 2017 con Il paradosso di Napoleone. Uccidete il Camaleonte è il suo terzo romanzo.