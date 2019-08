Musica: i Roommates tornano con la seconda stagione della rubrica YouTube “Room120”

I Roommates, dopo il successo dell’Arena Festival 2019 a Camporosso, propongono una seconda stagione di “Room120”, la loro particolare e originale rubrica sul canale YouTube ufficiale.



Nella prima serie di “Room120” vennero proposti brani riarrangiati per durare circa due minuti, per venire incontro all’attention span tipico dei social network.

Questa volta i Roommates hanno aggiunto numerose collaborazioni con aziende italiane che hanno fornito loro strumentazione musicale di altissimo livello (chitarre, bassi, effettistica e amplificazione) e la band ne ha prodotto sia video in cui essi vengono utilizzati, sia recensioni puntuali in cui viene spiegato per ogni brano cosa viene utilizzato, lanciando anche l'hashtag #LiveTechReview.



Tutto ciò nasce dalla collaborazione con lo youtuber Alessandro Barbetti, artista proprietario del celebre canale The GasTube che propone recensioni di strumentazione di alto livello e molto altro.



Le aziende coinvolte sono state la nostrana Lorenzi Guitar di Ventimiglia, che ha fornito chitarre e bassi, la milanese Lamina che ha fornito un particolarissimo basso, le tre aziende fornitrici di effettistica: Dophix (di Firenze), Formula B (di Todi, PG), Nabla Custom (di Orta Nova, FG) e infine l’azienda fornitrice di amplificazione Jad&Freer (di Castenedolo, BS), una eccellenza italiana.



Tutto il progetto è stato ripreso al Rosenhouse Recording Studio da Project Media Service, il fotografo Luca Stardero e Stefano Bonsignore.

Godetevi quindi questo spaccato di musica da entrambi punti di vista, sia in “pillole di 120 secondi” che in versione “vista da dentro” con le recensioni dei singoli prodotti.



Potete seguire i Roommates su:

- Youtube https://www.youtube.com/RoommatesRock

- Sito web www.roommatesband.com

- Facebook https://www.facebook.com/RoommatesRock/

- Instagram https://www.instagram.com/roommatesrock