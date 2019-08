Mercoledì il mito dei Beatles a Villa Ormond con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo

Mercoledì evento da non perdere a Sanremo. L'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Roberto Molinelli, con la voce di Clarissa Vichi, si esibirà alle 21 a Villa Ormond un concerto dedicato ai successi dei Beatles.





Dalle 20 sarà possibile accedere al parco di Villa Ormond per gustare “L'apericena con gli artisti”, in collaborazione con Villa Ormond Events mentre, subito dopo il concerto, dalla terrazza della villa si potrà assistere al consueto spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune di Sanremo proprio in occasione di Ferragosto.