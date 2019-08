Le manifestazioni estive proseguono a Bordighera con un programma ricco e variegato

Una settimana densa di eventi a Bordighera, da lunedì 12 a domenica 18 agosto: sport, giochi di società, musica, teatro, animazioni e per i più piccoli i Power Rangers. Una serie di serate speciali e interessanti con un’ampia proposta capace di incontrare i gusti e le esigenze più diversi.

Primo appuntamento questa sera: sul Lungomare Argentina, in collaborazione con il Comune di Bordighera, si terrà la XXIX edizione della Marcia in notturna non competitiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bordighera e XV Trofeo Memorial Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti. Il raduno è fissato per le ore 19.30 davanti al Chiosco della Musica (Lungomare Argentina), con partenza alle 20.30. Iscrizioni prima della partenza. Al termine rinfresco e premiazione.

Sempre in serata, presso la sede dell’Associazione Bridge Bordighera in Via Stoppani 15, alle ore 21.00, si terrà un Torneo di bridge a coppie libere per celebrare il 50˚ anniversario del sodalizio. Iscrizioni € 15,00 per giocatore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a info@bridgebordighera.it oppure al numero 0184 261639.

Martedì 13 agosto, presso l'Arena della Scibretta alle ore 21.30, un nuovo appuntamento nell’ambito della XI Rassegna Touscouleurs: Roccassera Quartet proporrà una musica strumentale, raffinata e ballabile, popolare e inclassificabile. Le loro composizioni originali sono colme di spontaneità e di energia, di virtuosità e di improvvisazione; sviluppano una forza evocatrice e poetica e con gioia comunicativa coinvolgono subito il pubblico. “La mia musica nasce dal mio percorso artistico ed emotivo. Con il mandoloncello come strumento solista e di accompagnamento, circondato da un’incredibile fisarmonica danzante, da un violino che intreccia melodie classiche e tradizionali e da un sostegno ritmico raffinato ed energico con il Rocassera Quartet, affronto con gioia questa nuova fatica e mi ritengo fortunato di farlo in compagnia di artisti eccezionali”. Il quartetto è composto da JeanLouis Ruf-Costanzo, mandoloncello; Frédéric Viale, fisarmonica e bandoneon; Sergio Caputo, violino; Pascal Reva, batteria.

Venerdì 16 agosto, presso i Giardini Lowe alle ore 21.30, avrà invece luogo il Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo “Dedicato ai Beatles”. La direzione sarà di Roberto Molinelli, la voce di Clarissa Vichi. Il programma prevede l’esecuzione delle canzoni dei Fab Four che sono diventate immortali, come Imagine, Michelle, Yesterday, Something, Hey Jude e molte altre ancora; i brani sono stati appositamente arrangiati per l’orchestra dallo stesso Maestro Molinelli. Per ulteriori informazioni è disponibile l’indirizzo mail info@ sinfonicasanremo.it

Sabato 17 agosto, presso il Lungomare Argentina al Chiosco della Musica, un evento dedicato ai bambini: dalle 18.00 alle ore 23.00 sarà il momento di Arrivano i Power Rangers! Village con giochi, sfide, laboratori e incontri con i beniamini dei più piccoli. Alle ore 21.30 andrà in scena il Power Rangers Show “Una sfida per difendere il pianeta”.

Domenica 18 agosto, nuovamente presso il Chiosco della Musica alle ore 21.15, Rino Crudi proporrà un viaggio musicale nel tempo, rendendo omaggio alla grande musica italiana e ai suoi autori indimenticabili.

Domenica 18 agosto, presso i Giardini Lowe alle ore 21.30, a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia “Teatro della Luna”, appuntamento teatrale con la commedia in due atti di Ray Cooney “Taxi a due piazze”: un taxista dalla doppia vita, per non farsi scoprire, è costretto a inventarsi sotterfugi e bugie, ma una girandola di eventi lo costringerà a confessare l’impegnativo ménage. Ingresso ad offerta libera.