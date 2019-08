L’Assessore regionale Marco Scajola a San Bernardo di Mendatica e Badalucco: “Due bellissimi eventi che valorizzano il nostro territorio”

Nella giornata di ieri l’assessore regionale Marco Scajola, si è recato prima a San Bernardo di Mendatica per il 14° raduno Quattro Zampe Day e successivamente, in serata, a Badalucco in occasione della 9a edizione della Corrida.

“Due eventi importanti, diversi tra loro, che mettono al centro il nostro territorio e la sua valorizzazione, l’importanza e l’impegno delle associazioni che con grande dedizione organizzano manifestazioni di valore e prestigio. Inoltre ho avuto il piacere - afferma l’ assessore regionale Marco Scajola - di rivedere in occasione della sfilata dedicata agli amici a quattro zampe, l’ eroe Zoe, il cane che è intervenuto in soccorso dei feriti scavando tra le macerie, in seguito al tragico crollo del Ponte Morandi".