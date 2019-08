Imperia si prepara alla 'Notte Bianca': ospiti clou la Combriccola del Blasco con i musicisti di Vasco 'Cucchia' e Braido, Caratto "Continuiamo a crescere"

"Un evento che continua a crescere", definisce così la Notte Bianca di Imperia il presidente del Civ di Porto Maurizio Riccardo Caratto. Sabato 24 agosto andrà in scena la tredicesima edizione ancor più ricca di contenuti e divertimento.

Spettacolo clou sarà quello di piazza Goffredo Mameli con un concerto speciale della 'Combriccola del Blasco', storica cover band di Vasco Rossi, che in occasione dei vent'anni di attività tornerà sul palco della Notte Bianca, già calcato nella prima edizione del 2007. Insieme a loro come ospiti d'onore due componenti storici della band di Vasco Rossi: il sassofonista 'Cucchia', Andrea Innesto all'anagrafe e il chitarrista Andrea Braido.

Media partner dell'evento sarà il nostro giornale: Imperianews.

"Siamo arrivati alla tredicesima edizione – spiega Caratto, fin dall'inizio come 'sottotitolo' abbiamo sempre avuto 'Notte di bollicine'. Questo secondo nome deriva dalla prima edizione del 2007 quando ingaggiammo una band allora emergente: la Combriccola del Blasco e decidemmo di inserire questo titolo che ricorda uno dei più grandi successi di Vasco Rossi. Abbiamo sempre tenuto questo nome perché ha portato fortuna e quest'anno, in occasione dei vent'anni di questa band, a maggior ragione, abbiamo cercato di implementare il concerto più grande: quello di piazza Mameli. Avremo Kikko Sauda e quasi tutti i componenti che hanno fatto parte della Combriccola nel corso di queste due decadi e a integrarli due tra i più importanti musicisti ufficiali di Vasco Rossi: Andrea Innesto il sassofonista conosciuto come 'Cucchia' e il chitarrista Andrea Braido.

Un modo per arricchire la Notte Bianca che rimane ovviamente al centro dell'attenzione. L'organizzazione sarà ancora a esclusiva del Consorzio di Porto Maurizio con la compartecipazione di Promo Riviere di Liguria e con il contributo del Comune di Imperia oltre al patrocinio della Regione e all'importante media partnership di Imperianews".



Le vie coinvolte sono confermate - prosegue, così come l'allargamento fino a borgo Foce. Da sottolineare che verranno implementate le visite guidate al Parasio, alla basilica e alla sua cupola. Visto l'enorme numero di richieste dell'anno scorso e considerata la volontà di accontentare più persone possibili faremo una salita alla cupola a gruppi ogni mezzora dalle 20.30 in avanti. Un modo per far vedere la Notte Bianca e la nostra città dall'alto in uno spettacolo davvero unico. Bisogna dire che rispetto a tante altre manifestazione che vengono o annullate, o ridotte la nostra per fortuna continua a crescere nonostante le varie difficoltà".

In allegato il programma con la mappa della serata