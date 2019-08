Domani torna miss Bowling Donna Oro, oltre le venti pretendenti al trono

Saranno più di venti, domani sera, le pretendenti alla corona di Miss Bowling DonnaOro, contest giunto alla nona edizione e sempre molto atteso dal pubblico. L’appuntamento è per le ore 21.30 di martedì 13 agosto sulla terrazza del Bowling di Diano, a Diano Castello, a soli 500 metri dal centro di Diano Marina. C’è da assegnare un trono lasciato vacante dalla 20enne cuneese Laila Bounani, regina l’anno scorso. In palio anche altre fasce, quelle di Miss Alfa Cosmetics, Miss Tagli & Dettagli, Miss Girasole, Miss Diano Castello, Miss ImperiaNews.it e Miss Gossipchic.net. Da assegnare anche il titolo di Lady Bowling DonnaOro, categoria riservata alle non più giovanissime, introdotta nel 2018 con interesse e successo.

A presentare la serata, che sarà allietata dalla musica del Premiato Cotonificio, saranno Marco Dottore e Ilaria Salerno, quest’ultima vincitrice di Miss Bowling DonnaOro nel 2017. La direzione artistica è curata da Alessandro “Fotografale” Torrini. Tre le uscite previste: in abito elegante, in tenuta casual e in costume.

Previsti molti premi di partecipazione e di merito. In arrivo molte ragazze da fuori provincia.

A giudicare le concorrenti sarà una qualificata giuria, composta anche da giornalisti, scrittori, personalità del mondo dello spettacolo e rappresentanti di organizzazioni locali. L’elezione è prevista intorno alla mezzanotte.

Tra gli ospiti, anche Jeff Aliprandi, cultore di Lucio Battisti, leader e voce della tribute band Verderame, che proporrà un paio di brani dell’indimenticabile cantante nativo di Poggio Bustone.

La serata è patrocinata dal Comune di Diano Castello. Collaborano alla realizzazione di Miss Bowling DonnaOro 2019 anche la gioielleria Murabito 1960 Jewels Store, Alfa Cosmetics by Alfa Parf, il salone Tagli & Dettagli by Jeanina Stylist e Pizzeria Girasole.

Infoline: miss@bowlingdiano.it, tel. 338.5959131.

La storia del concorso a questo link: http://bowlingdiano.it/miss-bowling/