Diano Martina: musica e intrattenimento, il programma delle manifestazioni per oggi e domani

Due band in concerto, uno spettacolo per bambini e la festa dello shopping (DianAffari, nona edizione, a cura di Confcommercio Golfo Dianese, con tante proposte commerciali e animazione). A Diano Marina tanti eventi in attesa dei fuochi d’artificio previsti per la serata di stasera lunedì 12, secondo appuntamento dell’estate (da almeno dieci anni lo spettacolo pirotecnico non si svolgeva sia a luglio che ad agosto). Un appuntamento che richiama sempre tantissime persone.



Oggi - Pop Tools a Diano Calderina - "Questa sera, in frazione Diano Calderina, nella piazzetta della chiesa di San Giacomo, si esibiscono i Pop Tools, gruppo composta da Annaviola Viaggi (voce e percussioni), Giovanni Stracuzzi (chitarra e cori), Andrea Caprioli (basso) e Stefano Ghigliano (batteria). Il repertorio è quello di musica pop, dagli anni '50 ad oggi, dai Beatles ad Alice Merton, passando per Alanis Morrisette, Queen, Etta James, Bruno Mars, Ivan Graziani e Mina. Per agevolare la partecipazione delle persone dal centro, alla scoperta dei piccoli borghi del primo entroterra, è previsto un servizio di bus navetta gratuito, con partenza alle ore 20.30 dalla piazza antistante la chiesa parrocchiale di Diano Marina. Rientro a fine spettacolo, intorno alle ore 23" - spiegano gli organizzatori.



Oggi - Black Beat sul Molo delle Tartarughe - "La musica di Stevie Wonder, Whitney Houston, Aretha Franklin, Alicia Keys, Prince, Michael Jackson e tanti altri famosi artisti, in particolare americani, tiene banco questa sera sul Molo delle Tartarughe (ore 21.30, ingresso gratuito) grazie ai Black Beat, formazione costituita nel 2013 e composta da Cinzia Gregorutti (voce solista), Daniel Carenzo (tastiere), Rino Nicolosi (piano elettrico), Antonello Sbarra (chitarra elettrica), Mauro Verda (basso), Franco Bianco (batteria), Nicola Vassallo e Sara Mazzone (coro). Make it happen è il titolo dello spettacolo preparato per l’estate 2019 da questa band" - aggiungono.



Domani - Diano for Kids, gli Orsetti del Cuore sul Molo delle Tartarughe - "Una serata piena di sorprese, giochi e abbracci con i famosi (e originali) Orsetti del Cuore, sul Molo delle Tartarughe per un nuovo appuntamento di Diano for Kids, la nuova rassegna riservata ai giovanissimi. Alle 19 alle 21 il minigolf degli Orsetti, photoshooting a tema per foto davvero speciali, angolo del trucco e acconciature, maschere, palloncini e gadget. Alle 21.30 tutti seduti per lo spettacolo “Alla ricerca dell’arcobaleno”, al termine del quale sarà possibile incontrare Allegrorsa e Brontolorso e fare dei selfie con questi simpaticissimi e amatissimi personaggi" - ricordano gli organizzatori.