Diano Marina: ‘Emd Festival’, le musiche da ‘Oscar’ domani sera (ore 21.30) a Villa Scarsella

Dopo il grande successo riscosso nelle scorse edizioni dagli omaggi a Ennio Morricone, la grande musica legata alla cinematografia torna domani, 13 agosto, a Diano Marina, nell’ambito dell’Emd Festival, con lo spettacolo “Musiche da Oscar” (sottotitolo “Ciak, si suona”). Le più belle colonne sonore dei film di tutti i tempi, accompagnate da proiezioni su maxischermo, terranno banco dalle ore 21.30 nel teatro all’aperto del parco di Villa Scarsella.

Oltre a diversi brani di Morricone, saranno proposte musiche di Rota, Piccioni, Piovani, Mancini, Piazzolla, Bacalov, Arlen e Kander. Brani legati a pellicole che hanno fatto la storia del cinema, capolavori immortali quali Amarcord, Il padrino, C’era una volta il west, C’era una volta in America, La vita è bella, Il postino, Il mago di Oz, Polvere di stelle, Colazione da Tiffany e così via.

Sul palco salirà la prestigiosa ensemble Dodecacellos, affiandata da straordinari musicisti: la voce solista Angelica Depaoli, Giuseppe Canone (sax, clarinetto e fisarmonica) e Luca Moretti (percussioni). La direzione è affidata al M° Andrea Albertini, che accompagnerà anche al pianoforte.

La musica sarà abbinata alla proiezione di spezzoni dei film, per uno spettacolo di altissimo profilo, in grado di soddisfare tutti i sensi.

Domattina sarà ancora possibile acquistare il biglietto in prevendita, scegliendo il posto in platea (1° settore 18 euro, 2° settore 14 euro, ridotti 10 euro), presso la sede di via Cavour 30, nel pieno centro di Diano Marina. Per info e prenotazioni: tel. 338.1118108 - info@musicagolfodianese.it. Sito: www.musicagolfodianese.it.

L’organizzazione è curata dall’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese e dall’Associazione Ritorno all’Opera, rispettivamente guidate da Nicola Mij e Ivan Marino. Ente sostenitore è il Comune di Diano Marina e l’iniziativa si avvale del patrocinio da Regione Liguria, Provincia di Imperia e Camera di Commercio delle Riviere di Liguria.

Questi gli altri appuntamenti della settimana a Diano Marina.

Martedì 13

Torneo di calciobalilla in spiaggia - Bagni Nettuno - dalle ore 10

Gara ludico-sportiva

8a Estate Musicale Dianese “Musiche da Oscar” - Villa Scarsella - ore 21.30 (ingresso a pagamento)

Spettacolo musicale dal vivo

Diano in musica - live band e dj per le vie del centro - ore 21.30

Punti musica in via Genala con Like, via Canepa con The Wavers 51 e via Milano Black Dog

Mercoledì 14

Folk in Diano 3a serata “Antonio Carli canta Fabrizio De Andrè” - Villa Scarsella - ore 21.30

Spettacolo musicale, festival della cultura popolare

Diano sottoMarina “Le praterie sommerse del ponente ligure” - piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Proiezioni video e immagini del nostro mare

Balliamoci l’estate - musica e animazione con Gianni Rossi - Molo delle Tartarughe - ore 21.30

Spettacolo musicale, discoteca in riva al mare

Giovedì 15

Giovedì Bimbi “Le Cirque du Chef” - piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Spettacolo per bambini, acrobazie di un bizzarro cuoco

Diano Cover “Ero Sound” - Molo delle Tartarughe - ore 21.30

Concerto tribute band di Eros Ramazzotti

Cena in bianco - isola pedonale corso Roma - otre 19.30

Appuntamento conviviale a tema, aperto a tutti

Venerdì 16

Diano Canta - piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Karaoke di piazza, con maxischermo - animazione e musica con Gianni Rossi

Sabato 17

Estate Musicale Dianese “Tosca” di Giacomo Puccini - Villa Scarsella - ore 21.30

Opera lirica completa (a pagamento)

Concerto rock band “I Mercenari” - Villa Scarsella - ore 21.30

Spettacolo musicale

Dipingiamo insieme - via Genala / via Genova

Mostra di pittura a cielo aperto

Domenica 18

Diano all’alba - 6 km alle 6 - Molo delle Tartarughe - ore 6 (iscrizioni, ritrovo e partenza)

Corsa podistica amatoriale non competitiva

Gara di pesca “Nonni & Nipoti” - porto turistico - ore 9

Appuntamendo ludico-sportivo a cura del Gs Pesca Sportiva

Diano for Kids “Dragon Ball Super” - Molo delle Tartarughe - dalle 19 alle 21 e dalle 21.30 alle 23

Animazione e spettacolo per giovanissimi