Arma di Taggia: ottima partecipazione venerdì scorso in piazza Tiziano Chierotti per i piccoli biologi all'opera (Foto)

Piccoli biologi all’opera, fotografie, filmati ed un unico grande, messaggio d’amore per il mare. Questi gli elementi della serata organizzata dall’associazione ‘Quarto Quadrante’, che si è tenuta ad Arma di Taggia venerdì scorso in piazza Tiziano Chierotti.

Un appuntamento ormai fisso nell’estate armese quello con i segreti del mare, che sono stati raccontati da immagini mozzafiato, filmati subacquei e dalle parole di biologi professionisti. Le biologhe di Verdeacqua hanno curato i laboratori di biologia marina. Una sessione ogni ora di osservazioni, quiz, giochi, spiegazioni che hanno coinvolto numerosi bambini fino a mezzanotte.

Il fotografo Pietro Formis e il biologo Emilio Mancuso hanno presentato il loro libro "Aqua". Libro fotografico che parla della vita e della morte in tutti i mari del mondo. Meraviglie di forme, colori, luci ed ombra di un universo al quale tutti noi apparteniamo. Sono stati, poi, proiettati i filmati subacquei realizzati da ‘Quarto Quadrante’ che mostrano le bellezze del mare davanti alle nostre coste. La partecipazione è stata assidua e il centinaio di sedie a disposizione del pubblico sono rimaste occupate fino alla fine della serata.

Un’organizzazione corale che ha visto in prima battuta l’associazione culturale ‘Quarto Quadrante’ di Arma, l’Istituto per gli studi sul mare e la cooperativa Verdeacqua, supportati da Armapesca, il Comune di Taggia e la cooperativa sociale Delta Mizar di Camporosso, sponsor della manifestazione. Non è mancato il sostegno attivo della Capitaneria di Porto di Arma, rappresentata dal Capo 1° cl. Np Flavio Borrello che ha preso parte ai laboratori di biologia marina con i bambini.

Presente fino al termine della serata ed interessato ai temi trattati Manuel Fichera, delegato al demanio marittimo del comune di Taggia che ha portato i saluti ed i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale dal palco.