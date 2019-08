Al Bahama Star un calendario di mezza estate ricco di eventi

Una settimana di Ferragosto ricca di eventi al Bahama Star, da martedì 13 a domenica 18 agosto: musica, animazioni, ballo e ottimo cibo. Una serie di serate degne della fama del locale con ospiti speciali e un'ampia proposta capace di soddisfare i gusti e le esigenze più diversi.

Il format “By Night” prenderà vita martedì 13 agosto con Animazione e Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town e live set. Mercoledì 14 agosto spettacolo di Capoeira, direttamente dal brasile con alla consolle Dj Ray dos Santos. Giovedì 15 agosto Animazione e Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town. Venerdì 16 agosto serata live con i D-Sparsi e a seguire Karaband con gli allievi di Alma percorso vocale. Sabato 17 agosto Animazione e Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town. Domenica 18 agosto serata latina special guest Giorgia Soleri from macumba fitness e Dj Ray dos Santos. Per le serate è prevista la formula apericena a 10 euro e menù grigliatona e menù Bahama Star.

È gradita la prenotazione al 380 7098908.