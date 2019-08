A Taggia stasera a lezione di educazione cinofila nell'area dell'ex mercato

Stasera a Taggia nell'area dell'ex Mercato Coperto un appuntamento riservato agli amanti dei cani che hanno voglia di conoscere come comportarsi con il loro amico a quattro zampe. Dalle 21 alle 23, gli istruttori del centro 'Gli amici dell'orma' saranno a disposizione per fornire pratici consigli su come approcciarsi con il proprio animale.



"Si tratta di un evento ad ingresso libero e vedrà la partecipazione di professionisti con certificazione dell'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili. Sarà un momento interessante per imparare a gestire meglio e con maggiore consapevolezza i nostri beniamini" - commentano gli organizzatori.