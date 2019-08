Rubinetteria doccia: i dettagli che fanno la differenza

La rubinetteria da inserire nella doccia viene spesso sottovalutata, eppure sono proprio questi dettagli che possono fare una grande differenza. Capita spesso e volentieri di scegliere una colonna che si rivela scomoda o non adatta alle proprie esigenze e questo è un peccato. Quando acquistiamo una nuova doccia dobbiamo prestare attenzione anche alla rubinetteria perché non sono solamente il piatto ed il box ad essere importanti. Al giorno d’oggi abbiamo la possibilità di scegliere tra moltissime tipologie differenti di colonne per la doccia e vale la pena soffermarsi su questo aspetto.

Oggi vediamo quali sono le tipologie di rubinetteria disponibili sul mercato, con i loro vantaggi ed i loro svantaggi in modo da fare una scelta consapevole.

Colonna doccia idromassaggio

Tra le soluzioni più gettonate in assoluto al giorno d’oggi troviamo la colonna doccia idromassaggio , che è il non plus ultra per ottenere il massimo del comfort e delle funzionalità. Si tratta sicuramente della soluzione più moderna, perfetta per chi desidera regalarsi dei momenti di relax sotto la doccia. Facilissima da installare, la colonna idromassaggio è generalmente completa di soffione fisso ma anche di doccino ma presenta in più dei getti che hanno una funzione massaggiante. Online si trovano modelli esteticamente bellissimi, in acciaio inox e dalle forme moderne che vale la pena prendere in considerazione anche perché il prezzo non è esagerato come si pensa.

Colonna doccia saliscendi

La colonna saliscendi è decisamente più semplice rispetto a quella idromassaggio e la si può trovare in diverse varianti, alcune classiche e altre più moderne. Il vantaggio di questi modelli sta nel fatto che il soffione non è fisso e si può regolare la sua altezza a seconda delle esigenze. Esteticamente parlando non è paragonabile a quella idromassaggio che ha un design più ricercato, ma può essere un’alternativa economica per chi non ha particolari esigenze né funzionali né estetiche.

Colonna doccia con soffione fisso

La colonna con soffione fisso si colloca in una via intermedia tra quella idromassaggio e quella saliscendi ed è una soluzione poco gettonata perché non presenta particolari vantaggi. Sul mercato si trovano modelli anche molto costosi, al pari di quelli con getti idromassaggio. Non vale quindi la pena acquistare questa tipologia di colonna perché piuttosto conviene orientarsi su un qualcosa di più funzionale.

Rubinetteria doccia ad incasso

Una soluzione moderna e molto gettonata è anche la rubinetteria ad incasso, in cui non è presente una vera e propria colonna doccia ma solo i singoli elementi (soffione, doccino, rubinetto) separati ed incassati nel muro. In questo caso l’installazione è più complessa perché sono necessari interventi murari e bisogna forare le piastrelle, quindi un domani potrebbe essere un problema optare per una soluzione differente. Il vantaggio però è che la pulizia è molto più semplice e veloce. Va comunque detto che ormai si trovano modelli di colonne doccia dallo stile moderno e lineare che non presentano punti difficili da raggiungere e che quindi si riescono a pulire con estrema facilità. Per quanto riguarda il prezzo, le differenze sono pressoché inesistenti.