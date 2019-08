Case di lusso a Milano: i quartieri più prestigiosi della città

Milano è la città della moda, una metropoli in cui confluiscono tantissime anime e in cui si incontrano personaggi di spicco. Acquistare un immobile di lusso da queste parti è sicuramente una bella idea, perché si tratta di un investimento a lungo termine e in questo periodo storico si possono concludere degli affari davvero interessanti. Naturalmente però non tutte le zone di Milano possono essere considerate prestigiose, quindi vale la pena prima di tutto individuare il quartiere giusto, in cui vale la pena cercare una villa o un attico da sogno. Trovare immobili esclusivi nelle zone più inn di Milano non è semplice, ma su https://www.italy-sothebysrealty.com/it/milano.aspx ci sono diverse proposte interessanti.

Il quadrilatero della moda

Il quadrilatero della moda è senza dubbio il quartiere più prestigioso di Milano e non a caso è anche quello in cui i prezzi delle case sono i più alti in assoluto. La zona è delimitata da quattro strade: Corso Montenapoleone, Via della Spiga, Corso Venezia e Via Manzoni ed è proprio qui che possiamo trovare le più esclusive boutique di Milano. Il quadrilatero della moda però non è solo il quartiere di riferimento per quanto riguarda lo shopping, perché ospita anche palazzi storici meravigliosi. Chi è in cerca di una zona davvero esclusiva, da queste parti può trovare pane per i propri denti.

Il centro storico – zona Duomo

Un altro quartiere che sicuramente vale la pena prendere in considerazione per l’acquisto di una villa o un appartamento di lusso a Milano è il centro storico, che ospita Piazza Duomo, Piazza Affari, il Teatro della Scala, il Castello Sforzesco. Possiamo dire che questo è il vero cuore pulsante della città e ha il pregio di accogliere numerose zone pedonali, che garantiscono una certa tranquillità agli abitanti. Avere un attico con vista Duomo è senza dubbio un privilegio da pochi ed è praticamente impossibile che un immobile nel centro storico si svaluti in futuro.

Brera

Brera è un altro quartiere esclusivo e molto ricercato per chi intende acquistare un immobile di prestigio perché vanta numerosi vantaggi. Oltre ad ospitare la Pinacoteca, l’Accademia delle Belle Arti e la Galleria d’Arte Moderna, Brera è una delle zone più ambite di Milano per quanto riguarda il mercato immobiliare di lusso. Le aree pedonali e le norme comportamentali garantiscono ai residenti tranquillità e silenzio: in questo quartiere si vive effettivamente bene, con degli standard difficili da raggiungere in altre zone della città.

Quartiere Isola

Il quartiere Isola è l’esempio per eccellenza di riqualificazione: in occasione dell’Expo nel 2015 infatti è stata bonificato e sono stati costruiti degli edifici di pregio come il famosissimo bosco verticale che si trova proprio qui. La zona si trova a due passi dal centro storico e questa posizione suscita molto interesse per gli acquirenti, attratti anche dai numerosi ristoranti e negozi di tendenza. Oggi nel quartiere Isola gli immobili hanno ancora prezzi non esagerati, ma parliamo di una zona di Milano che in futuro è destinata a valere sempre di più. Un ottimo investimento quindi, da non sottovalutare.