Arredi e Dintorni: soluzioni d'arredo tessile per nautica e hotel

Lo show room, di Arredi e Dintorni, da 20 anni presente sul mercato ligure e della Costa Azzurra, offre una vastissima gamma di tessuti da arredamento da interni, per la NAUTICA e per il settore HORECA.

Oggi nello specifico, la titolare, Anna Maria ci spiega la molteplicità di prodotti per pavimenti in materiali sinteticI e naturalI sia per interno che per esterno “IN & OUT DOOR”, realizzabili in vari colori e larghezze.

“Gli arredi tessili possono essere applicati per la copertura delle intere superfici calpestatili, idonei per gli Yacht che amano il massimo confort con i pregiatissimi filati in pura lana o per gli eleganti esterni, dove le specifiche caratteristiche dei materiali permettono di ottimizzare i risultati sia estetici che funzionali”.

Anna Maria segue i propri clienti con cura ed attenzione attraverso visite a bordo, presentazione dei campioni colore e materiale per poter offrire preventivi dettagliati.

“Ciò che rende il servizio esclusivo – prosegue Anna Maria - è il laboratorio di sartoria interna dove ogni prodotto viene confezionato con cura e personalizzato in base alle esigenze dei clienti più esigenti. Siamo in grado di confezionare non solo biancheria ma anche rivestimenti, complementi d’arredo, tendaggi, coordinati e ricami personalizzati, fornitura di tessuti tecnici, riparazione orli e fornitura di complementi d’arredo funzionali e decorativi”.

Per ogni ulteriore informazione telefonare al 0183 767300 – 3297405386 o recatevi personalmente presso A R R E D I E D I N T O R N I in via V. Monti, 18/9 a Imperia.