Adsl e Fibra: la differenza tra i due servizi e qualche consiglio per scegliere l'offerta giusta

Tra le tecnologie più diffuse per quanto riguarda la connessione dati illimitata troviamo l’ADSL e la fibra, due standard che vengono proposti con le offerte dei provider fissi: sono entrambe due connessioni via cavo, ma che utilizzano dei sistemi molto diversi per la trasmissione dati. Cerchiamo di capire, quindi, quali sono le differenze tra i due servizi e come fare a scegliere l’offerta giusta.

Cos’è l’ADSL

Il termine ADSL è l’acronimo di asymmetric digital subscriber line ed è lo standard utilizzato fin dagli albori della rete Internet di casa veloce: per permettere il trasferimento di dati, sfrutta la normale rete telefonica fissa di casa e il doppino in rame. Come il nome già lascia intendere, c’è una asimmetria di base tra la velocità in download e quella in upload: la prima è decisamente più alta rispetto alla seconda. Proprio per questa caratteristica è uno standard adatto ad un’utenza consumer, generalmente più portata a richiedere servizi online che necessitano di download.

Le connessioni ADSL base partono da poco meno di 1 Mbps, fino ad arrivare ad un massimo di 20 Mega in download e 1 Mbps in upload. La velocità a 20 Mega è presente su buona parte del territorio nazionale e viene proposta da tutti gli operatori fissi principali. Di solito la linea dati è separata da quella telefonica ma negli anni sono aumentate le offerte con le telefonate incluse in tecnologia VOIP.

Le prestazioni di un’ADSL permettono solitamente di utilizzare tutti i principali servizi online, dallo streaming alla condivisione di file, dalla normale navigazione su siti Web all’uso delle app VOIP e P2P. Tuttavia la banda non è molto ampia e, quindi, una condivisione della rete con più dispositivi contemporaneamente o l’uso di più programmi che utilizzano molta connessione fanno calare notevolmente le prestazioni. La rete dati, inoltre, è influenzata anche da altri fattori, ad esempio dalla distanza tra l’abitazione e la centrale su cui si è collegati, dalla presenza o meno di fonti di rumore e di disturbo.

Cos’è la fibra ottica

Questa tecnologia, invece, utilizza i cavi di fibra ottica per trasferire i dati e consente di avere una connessione molto più veloce e stabile rispetto alla classica ADSL. Di recente l’AGCOM ha chiarito che il termine “fibra” debba essere utilizzato solo ed esclusivamente per le connessioni interamente in fibra ottica e non, invece, per gli standard ibridi, che utilizzano sia la fibra che il cavo in rame.

La FTTH è la fibra ottica “pura”, attraverso cui il segnale viene trasportato dalla centrale all’abitazione dell’abbonato in maniera diretta. Tuttavia si tratta di una tecnologia ancora poco diffusa, presente soprattutto nei grandi centri: i costi per la realizzazione delle infrastrutture, l’adattamento delle abitazioni e per la posa sono decisamente più alti rispetto ad altri standard.

La fibra misto rame, invece, è la fibra più diffusa, poiché più economica e più facile da adattare alle reti telefoniche esistenti: il segnale viene trasportato in fibra dalla centrale fino ai cosiddetti armadi stradali (o cabinet). Dagli armadi, invece, verrà utilizzato il classico cavo in rame per raggiungere le abitazioni. Tra gli standard più utilizzati troviamo la FTTC (fiber to the cabinet) e la FTTS (fiber to the street).

La velocità della fibra ottica “base” è generalmente di 30 Mega, ma può arrivare anche a 100/200 Mega in download con la fibra misto rame e fino a 1 Gigabit al secondo con la fibra FTTH.

I vantaggi di una fibra rispetto all’ADSL sono evidenti: oltre ad una banda maggiore e a una velocità più alta, permette di avere una connessione più stabile, non soggetta a fonti di disturbo esterne, più resistente, sicura e flessibile.

Lo speed test per capire a che velocità si naviga con adsl o fibra

Lo speed test Adsl e Fibra ottica è un pratico strumento in grado di misurare la velocità in download e upload della vostra connessione internet.

Quando vi sembra di navigare a poca velocità con la vostra Adsl o Fibra, dunque, tale strumento vi consente di misurare la banda in download e in upload e capire se il servizio fornito dal vostro provider è corrispondente a quanto dichiarato dall’operatore in termini di velocità internet.

Ad esempio, è importante verificare la velocità di connessione internet di un determinato fornitore nella propria zona di residenza, prima di sottoscrivere un’offerta Adsl o Fibra.

Online esistono numerose soluzioni gratuite per misurare la velocità di connessione Internet, ma conviene utilizzare solo strumenti affidabili (clicca sul link https://speedtest.comparasemplice.it/ per effettuare lo speedtest) o il sito Misurainternt , il tool messo a disposizione dall’Agcom per il controllo delle prestazioni di navigazione di un provider.

Come scegliere l’offerta giusta

Dopo aver visto le differenze principali tra ADSL e fibra , in molti vi starete chiedendo quale standard scegliere e come trovare l’offerta giusta: in realtà i provider offrono di solito l’ADSL nelle aree non ancora raggiunte dalla fibra, per poi effettuare il passaggio alla tecnologia più performante e recente non appena verrà resa disponibile. Facendo un confronto delle offerte ADSL e fibra del periodo è possibile notare come le tariffe siano spesso le stesse e abbiano in molti casi i medesimi costi: il consiglio, quindi, è di verificare quale standard sia presente nel vostro Comune e quale provider offre la connettività migliore.

Se non avete troppe esigenze in termini di performance e se utilizzate pochi dispositivi connessi alla stessa rete, un’ADSL 20 Mega resta un’opzione valida per la rete fissa, ovviamente se la fibra non è ancora presente. In qualsiasi caso, però, la fibra ottica (solitamente anche la misto rame) resta la scelta migliore per ogni tipologia di utilizzo, da quello più “basico” al più intenso.

Per quanto riguarda il router da utilizzare, la differenza tra modem ADSL e fibra spesso non è così marcata: gran parte dei dispositivi in commercio, infatti, permette di utilizzare sia l’una che l’altra, anche se è sempre buona norma dare uno sguardo alle caratteristiche tecniche per averne conferma.

La scelta tra ADSL e fibra, quindi, va chiaramente in favore della seconda, anche se il cliente non può decidere autonomamente quale tecnologia utilizzare tra le due: sarà l’operatore, infatti, ad offrire uno standard piuttosto che un altro a seconda della copertura disponibile e della disponibilità delle infrastrutture, al momento della richiesta di attivazione di una tariffa Internet casa. In caso di upgrade della velocità (ad esempio il passaggio da ADSL a fibra ottica, o da fibra misto rame a fibra “pura”) in un secondo momento, il provider informerà direttamente i propri clienti sulle modalità di passaggio e sulle nuove condizioni che verranno adottate.