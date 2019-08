Sanremo: trasportato in gravi condizioni al 'Santa Corona' il 34enne ferito in via San Francesco (Foto)

E’ ricoverato in gravi condizioni, per una serie di ferite su varie parti del corpo ed un trauma cranico, il 34enne caduto con lo scooter, oggi pomeriggio intorno alle 14 in via San Francesco a Sanremo.

L’uomo, D.L., era a bordo del suo scooter quando, percorrendo la strada in direzione del centro, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un camion di Amaie Energia che procedeva in senso opposto. Al momento è impossibile sapere i motivi dell’incidente e molte sono le ipotesi al vaglio della Polizia Municipale, dal malore del 34enne all’asfalto viscido per la pioggia, alla velocità elevata.

Il 34enne è finito contro una ruota del camion di Amaie Energia che stava salendo in via San Francesco e l’impatto è stato tremendo. L’uomo è stato soccorso sul posto ed intubato. Trasportato prima all’ospedale ‘Borea’, da qui ha proseguito per il Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche gli agenti della Polizia mentre la Municipale si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico durante le operazioni di soccorso.