Sanremo: scooter si schianta contro camion della nettezza urbana, gravemente ferito l'uomo alla guida (Foto)

Grave incidente poco dopo le 14 in via San Francesco. Un uomo a bordo di uno scooter stava percorrendo la strada in direzione del centro quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un camion di Amaie Energia che procedeva in senso opposto.

Subito è intervenuto il personale di Sanremo Soccorso che ha stabilizzato il guidatore dello scooter per poi predisporne il trasporto in ospedale in codice 'rosso' di massima gravità. Sul posto anche gli agenti della Polizia e della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico durante le operazioni di soccorso.