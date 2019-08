Sanremo: anziana cade sul terrazzo e chiede aiuto urlando, salvata da Vigili del Fuoco (Foto e Video)

Determinante intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina in via Padre Semeria all'altezza del civico 228. Una donna di 86 anni si trovava da sola sul terrazzo di casa quando, forse per un guasto alla sedia a sdraio sulla quale si stava riposando, è caduto sbattendo violentemente a terra.

Urlando ha chiesto l'aiuto dei vicini che hanno subito richiesto l'intervento dei soccorsi. I Vigili del Fuoco si sono quindi adoperati per raggiungere la donna e metterla in salvo per poi affidarla alle cure del personale del 118. Presente sul posto un equipaggio di Ospedaletti Emergenza.