Ventimiglia: grande partecipazione alla Festa del Bambino al Circolo Nautico Intemelio (Foto)

Ieri si è svolta presso il Circolo Nautico Intemelio la IV^ Edizione della "Giornata del Bambino". Una giornata dedicata ai più piccoli ed alla riscoperta del nostro splendido litorale mediante un'escursione in barca.



"A seguire è stata offerta una piccola merenda ed una maglietta ricordo dell'evento, riuscitissimo grazie anche al Patrocinio del Comune di Ventimiglia e al contributo di diverse attività commerciali locali nonchè di "Evo Pesca" di Torino. - ricorda il Presidente del Circolo Cristiano Vilardo - I nostri piccoli ospiti hanno potuto oltretutto ammirare da vicino la vedetta V911 della Guardia di Finanza di Imperia che ci ha scortato lungo l'intero tragitto ed al quale va il nostro più sincero ringraziamento per la disponibilità avuta. L'appuntamento è per l'anno prossimo con l'augurio di avere sempre più partecipanti".