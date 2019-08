Successo del pane con la Lavanda Officinalis 'Imperia': da appuntamento del sabato per la settimana di ferragosto verrà sfornato tutti i giorni

In tanti, sabato scorso, hanno richiesto il pane alla Lavanda Officinalis ‘Imperia’, una grande novità. E, in accordo con Marco della Panetteria Lanini di Diano Marina, per soddisfare la curiosità ed il palato di tutti, per la settimana di ferragosto, il pane alla lavanda officinalis ‘Imperia’ sarà sfornato tutti i giorni e non solo al sabato o su prenotazione come era nel progetto iniziale.

Altra grande novità di questo agosto è l’apertura di un ‘IPoint Lavanda Riviera dei Fiori’, contenitore culturale per far conoscere e valorizzare in chiave turistica le tante eccellenze eno-gastronomiche e culturali del territorio, a Testico nel savonese, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la locale Associazione ‘Amici di Testico’. Gli ‘IPoint’ vogliono offrire ai fruitori un servizio ma anche un viaggio attraverso la tradizione, il territorio, la storia, la conoscenza collettiva e l’educazione alimentare.

La nascita dell’IPoint (sportello informativo e punto di servizio) è importante perché non bisogna dimenticare che la Liguria è un Territorio deputato al Turismo ed ha nel Turismo la sua industria primaria. Per le informazioni sui i fiori della Lavanda “Imperia” ed il loro utilizzo si può contattare la mail info@lavandarivieradeifiori.it.