Sanremo: smaltimento rifiuti nei giorni di ferragosto, tutte le aperture con gli orari degli 'Ecopunti'

Giovedì prossimo (Ferragosto) i servizi di raccolta dei rifiuti 'porta a porta' sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche rimangono invariati come da calendari, compreso il posizionamento dei mezzi (via Escoffier, Casinò) e delle isole ecologiche mobili per gli aventi diritto in possesso di tessera elettronica posizionate al Mercato Annonario (via Martiri della Libertà) e nel parcheggio via San Francesco – incrocio via Massa.

Gli Ecopunti di via Sanj Francesco (sotto il cavalcavia di via Francia) e di piazza Muccioli rimangono aperti secondo l’orario ormai consolidato. Inoltre gli 'Ecopunti 2 minuti' di Levante (valle Armea – svincolo Aurelia bis) e di Ponente (via Padre Semeria), osserveranno il seguente calendario:

Sabato 17 agosto: dalle 16 alle 20

Domenica 18 agosto: dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 22

Lunedì 19 agosto: dalle 8 alle 12

Rimarranno chiusi gli Ecocentri (Centri di Raccolta dei rifiuti differenziati) di Valle Armea e Coldirodi per il solo giorno del 15 agosto. Nella stessa giornata è sospeso il servizio call center al n° Verde 800 310 042 ed è chiusa la distribuzione dei Kit al Palafiori – c.so Garibaldi.

Altre info: www.amaie-energia.it/igieneurbana

Contatto e-mail: portaaporta@amaie-energia.it