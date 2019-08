Confartigianato tassisti e Radio Taxi comunicano che, in seguito ai forti rallentamenti del traffico causati dal cantiere in corso Imperatrice, il servizio nella zona di ponente di Sanremo potrà subire conseguenze e disagi.

L’invito per chi avesse bisogno di un Taxi, è quindi quello di considerare le maggiori tempistiche di percorrenza del tratto interessato, chiamando in ampio anticipo la vettura in modo da raggiungere le destinazioni desiderate in tempo utile.