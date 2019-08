Sanremo: all’inizio della prossima settimana arriveranno i prefabbricati per i ragazzi delle medie ex ‘Pascoli’, saranno pronti per l'inizio dell'anno scolastico

I prefabbricati per le medie della 'Pascoli'

Dopo parole, progetti, timori per il futuro e donazioni inaspettate, la prossima settimana prenderà il via l’installazione dei due prefabbricati che ospiteranno le medie della ex ‘Pascoli’ nella zona del Sud Est.

L’arrivo delle due strutture dalla ditta ‘Algeco Scuole’ è previsto per l’inizio della prossima settimana, lunedì o al massimo martedì. Intanto il Comune sta predisponendo tutti i sottoservizi per collegare poi i due prefabbricati.

I tempi? Tutto procede secondo l’iter previsto e l’azienda ha garantito che, una volta iniziati i lavori di istallazione, i due prefabbricati saranno pronti nel giro di tre settimane. Per l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, quindi, i ragazzi delle medie della ‘Pascoli’ avranno le loro nuove aule.

La zona intanto è pronta per ricevere le due strutture, il vecchio tubo del Roya (esploso qualche anno fa) è disattivato ormai da tempo, gli altri sono stati spostati e gli allacci sono quasi pronti. Non resta altro che attendere i prefabbricati senza mai dimenticare di ringraziare la benefattrice russa Elena Sivoldaeva per la sua donazione di 500 mila euro.