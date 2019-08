Ferragosto in arrivo: nei pronto soccorso l'estate sta andando bene anche grazie agli 'Ambulatori di bassa criticità'

E’ sicuramente l’estate meno problematica degli ultimi anni per i pronto soccorso della nostra provincia. I casi ‘limite’ con qualche protesta degli utenti ci sono stati e ci saranno ma, grazie all’istituzione degli ‘Ambulatori della bassa criticità’, la situazione nei punti di soccorso degli ospedali ponentini è ampiamente sotto controllo.

Questo non significa che gli accessi non siano importanti, anzi con l’estate sono aumentati decisamente ma, grazie ai due due medici presenti dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, e ben rodati dall’inizio dell’anno, è stato più veloce valutare i codici verdi e bianchi, dando così una grossa mano al lavoro dei medici di famiglia o quello che poi sarebbe arrivato, la sera, alla guardia medica.

L’insediamento dei due medici è stato voluto dall’Asl e dall’Assessorato alla sanità regionale e stata dando importanti frutti, con feedback positivi anche dagli utenti. Ed inoltre hanno un duplice effetto: velocizza il lavoro e fa crescere i medici che possono poi innamorarsi di questo tipo di attività ed essere in futuro già pronti per il pronto soccorso.

I medici, che sono attivi nei pronto soccorso di Bordighera, Sanremo ed Imperia, arrivano dalla guardia medica e lavorando con quelli più esperti, posso fare esperienza e, in un domani, possono accedere al corso di specializzazione del 118. Per Ferragosto non è previsto nessun rafforzamento ma, ovviamente, medici ed infermieri sono pronti per la probabile ‘invasione’ di turisti che potrebbero (ci auguriamo di no) portare più lavoro negli ospedali.