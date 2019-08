Imperia: la famiglia di Augusto ci scrive per ringraziare il reparto di Nefrologia dell'ospedale

“Siamo sempre pronti a lamentarci della sanità ma poche volte siamo disposti a dire grazie”. Intervengono in questo modo i nostri lettori Lorenzo e la famiglia di Augusto.

“Questo è il nostro momento – prosegue Lorenzo - la mia famiglia ed io abbiamo appena salutato mio padre, ma abbiamo il dovere di ringraziare il reparto di Nefrologia dell'Ospedale di Imperia. In questi giorni di degenza, papà si è trovato accolto, compreso e si è sempre sentito come fosse stato a casa. Abbiamo avuto modo di trovare un equipe di medici e infermieri ma anche tutto il personale OSS e il servizio di pulizia pronti, disponibili, discreti e sempre gentili e sorridenti, cosa non scontata di questi tempi.

“È stato un ricovero sereno – termina - sia per lui che per noi parenti e tutto questo ci aiuterà a passare questo momento di difficoltà ora che lui ci ha lasciato”.